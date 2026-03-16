〈財經週報-國際展望〉美伊衝突原油價格飆 時間將是最好過濾器

近十年重大地緣政治事件後美股表現

■歐陽渭棠

美伊衝突一觸即發，雙方的軍事衝突也自2月底持續影響全球的投資市場，不僅多數股市走跌，國際油價亦大幅走高，通貨膨脹再起的疑慮與恐懼往往造成投資人情緒性的拋售持股；儘管突發噪音往往引發短線資金撤出避險，但根據過往地緣政治事件的紀錄，市場修正極可能就是在為未來的增長騰出空間。

市場短期下挫 長線資金最佳進入點

觀察過去10年重大地緣政治事件及美股後續表現，從石油危機到俄烏戰爭，市場短期的下挫往往為長線資金創造布局良機，因為戰火總會平息，供應鏈也會重組，但技術進步的巨輪從未停下。雖然隨著美伊雙方衝突進一步升溫，本月9日亞股開盤前布蘭特原油價格突破100美元關卡，油價走勢進入極端波動期。然而，能源成本的飆升雖然可能會暫時干擾聯準會貨幣政策的步調或影響民生消費及企業利潤，但時間會是最好的過濾器，若將焦距拉長，區分「短期波動」與「長期趨勢」，屆時 AI 對全球經濟的重塑，或將遠比今日每桶100美元的油價更具決定性。

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儘管高能源價格恐將增加全球通膨的上行壓力，並可能影響主要國家的貨幣政策方向，但目前全球正處於AI生產力革命爆發點，AI 帶來的成本縮減與效率轉型是結構性的，長線將為產業及經濟帶來成長動能。全球雲端服務業者（CSP）今年展現出強勁的資本支出力道，近期也在法說會中釋出積極展望，市場預估2026年五大業者合計資本支出將年增64%至6,764億美元，顯著優於先前預測，掌握核心AI技術與應用場景的企業依然具有成長韌性，整體經濟基本面無虞。

分散配置 降低單點風險

市場的震盪是暫時的，錯失生產力大週期的成長潛力，才是真正的風險。不過，有鑑於美伊戰事發展仍存不確性，故在參與股市成長的同時，建議投資人做好資產配置以應對短線市場波動影響；分散配置可透過資產、區域的適度分散，以降低單點風險並持續有效率地參與市場投資機會；若有拉回則可分批逢低承接部位。

歷史經驗顯示，美股過往具備在政治危機後繼續成長的韌性，在AI長線發展態勢不變的現況下，位居全球AI發展領導地位的美國龍頭企業，仍具有成長行情。觀察美伊衝突後續對金融市場的影響，時間及能源價格將是關鍵；能源價格的升高將加重能源輸入國的成本負擔，而隨著戰事時間拉長，還可能進一步使中東國家減產能源生產，進而再限縮未來的能源供應。但能源是短期的波動，AI則是長期的動能，建議投資人持續關注美伊戰爭的後續發展，並著眼AI趨勢帶來的美股行情。

（作者為凱基投信投資長）

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