〈財經週報-看盤焦點〉今年3月以來地緣政治衝擊 台股展現高度韌性

布蘭特原油更在3月9日盤中一度飆破每桶114美元， 目前可能因能源成本上揚，今年降息低於2碼。（法新社）

■林永祥

回顧2026年年初至2月底，全球主要市場表現極為強勢。在人工智慧（AI）算力需求持續 噴發的推動下，台股加權指數、美股S&P 500與Nasdaq紛紛創下歷史新高。然而，隨著3月初美伊軍事衝突突然升溫，市場正經歷一場顯著的技術性與情緒性校準。 今年以來市場出現過度樂觀情緒，投資人因獲利豐厚且缺乏賣出理由而處於「恐怖平衡」。 近期地緣政治（戰爭）與通膨疑慮剛好提供市場一個合理的「下車理由」來消化賣壓。站在 長線投資者的立場，我們認為當前的震盪並非多頭格局的終結，而是屬於「長多後的過熱修正」。

一、美伊衝突深度拆解：油價、通膨與貨幣政策的連鎖反應

首先，近期原油價格波動加劇，布蘭特原油更在3月9日盤中一度飆破每桶114美元，創下近四年的高點；致使國際能源總署於3月11日緊急宣布史上最大規模的緊急原油釋出計畫，將緊急釋出4億桶來平抑因美伊衝突導致的油價劇烈波動。而油價的攀升無疑加劇了通膨回升的壓力，雖然美國在3月11日所公布今年2月的CPI年增率2.4%尚合乎預期，但市場仍擔心3月可能因為油價上漲導致美國CPI大幅上揚。進而使得市場對Fed降息節奏的預期轉趨保守。目前 的基準利率維持在3.5%-3.75%區間，原先市場期待的今年6 降息，全年降息2碼， 可能因能源成本上揚而趨緩，甚至降息低於2碼。我們預估Fed上半年將採取「停看聽」策略，只要油價不長期維持在120美元以上，貨幣政策仍將保持中性偏寬鬆。

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二、台股技術面與籌碼面深度分析：短期面臨大箱型整理格局

回顧台股今年以來的表現，在全球AI科技帶動下，台股供應鏈個股強勢上漲，截至2月26日(美伊衝突爆發前)為止，台股指數兩個月上漲6,450點，累積漲幅達22.3%，在全球主要股市中相對漲幅領先的族群。因此，在美伊衝突爆發後，全球股市包括台股也呈現大幅修正，台股於3月9日收盤來到32,110.42點，6個營業日共下跌3,304點，跌幅為9.3%，隨後便進入盤整格局。

三、台股基本面分析：出口值持續創高 景氣訊號續亮紅燈

根據財政部公布2月的出口數據，因受惠AI熱潮外溢效應發酵，累計1~2月出口總值1155.7億美元創歷年同期新高，年增率達44.5%；此外，國發會所公布資料顯示，1月景氣對策信號綜合判斷分數由38分升至39分，連續兩個月亮起紅燈。整體而言台灣景氣仍處於上升階段，AI供應鏈產業可望 持續受惠。

展望後市，由於Nvidia將於3月中旬舉辦被譽為「AI超級盃」的 GTC 大會，執行長黃仁勳預計將發表最新的Vera Rubin平台與HBM4記憶體架構。這將解決目前AI推論（Inference）的成本瓶頸。

（作者為永豐投信投資長副總經理）

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