〈財經週報-本週熱點〉超級央行週登場！中東戰火添變數 央行利率將連8凍

中東衝突持續升溫，國際油價飆破每桶100美元，市場擔憂可能再次推升通膨壓力。（歐新社）

記者陳梅英／專題報導

全球金融市場迎來「超級央行周」，本週包括英國、歐洲、美國、日本銀行與台灣央行主要央行將陸續召開利率決策會議。由於美伊戰爭爆發，在油價與通膨疑慮升溫下，市場高度關注各國央行對經濟與物價前景的最新評估，以及利率政策是否出現調整訊號。目前市場普遍預期，聯準會（Fed）此次將暫時按兵不動；台灣央行政策利率將「連8凍」。

聯邦公開市場委員會（FOMC）本週將展開為期兩天的會議，並於台灣時間19日凌晨公布最新利率決議。市場普遍認為，聯準會短期仍將維持利率不變，但政策聲明與主席記者會釋出的訊號，將成為研判未來利率走向的重要依據。且因中東衝突持續升溫，國際油價飆破每桶100美元，市場擔憂能源成本可能再次推升通膨壓力，對於聯準會是否調整對通膨與經濟前景的評估，甚至延後降息時程高度關注。

請繼續往下閱讀...

台灣央行也將於本週召開理監事會議。各界普遍認為，在通膨壓力溫和與經濟動能穩定下，短期既無降息急迫性，也缺乏升息條件，預估政策利率仍維持在2%水準。市場關注房市管制政策是否調整、新台幣近期匯率波動等議題。

此外，央行去年底預估今年台灣經濟成長率為3.67%。由於行政院主計總處已將今年GDP成長率預測自3.54%大幅上修至7.71%，在人工智慧（AI）與高階製造需求帶動出口表現，以及民間投資動能穩定下，預期央行也將跟進上修經濟成長率。不過，在中東戰火升溫的變數下，央行對今年經濟前景是否與主計總處同樣樂觀，有待觀察。

央行原先預估今年消費者物價指數（CPI）年增率約為1.63%，整體仍低於2%的通膨警戒線。然而近期國際油價因中東局勢升溫而上揚，輸入型通膨壓力是否擴大，也將成為央行評估物價走勢的重要觀察指標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法