〈財經週報-台股熱點〉台廠卡位Micro LED光互連 後市可期

市場看好台廠有望在新一代AI資料中心光通訊供應鏈中取得一席之地。（記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

生成式AI快速發展，帶動資料中心算力需求爆發，網路傳輸架構也同步升級，隨著輝達加碼佈局光通訊領域，具備Micro LED（微發光二極體）訊號源技術實力的台廠也受到市場青睞，其中友達（2409）集團與合作廠商積極布局光互連技術，被市場認為有望在新一代AI資料中心光通訊供應鏈中取得一席之地。

觀察友達上週股價受到買盤支撐，單週漲幅4.41%，旗下富采光電（3714）儘管連年虧損，也在題材紅利加持下，單週漲幅9.19%，鼎元（2426）單週漲幅更達48.46%，合作廠商錼創-KY（6854）週漲幅則有6.29%。

請繼續往下閱讀...

供應鏈普遍觀察，隨著資料中心傳輸規格從目前主流的400Gbps，逐步邁向800Gbps甚至1.6Tbps，高速傳輸帶來的能耗與散熱壓力，使傳統銅纜方案逐漸面臨瓶頸，傳統銅纜因能耗過高，產業鏈正加速邁向「光進銅退」的市場格局，改用Micro LED光互連方案的每單位傳輸能耗可降至銅纜方案約5%，Micro LED封裝方案在能耗與傳輸效率方面具備成本優勢。

友達目前已經整合富采的Micro LED資源與鼎元的光接收器技術，強化集團光通訊應用能力；另一方面，Micro LED廠錼創也已與光循合作，目標在光通訊領域積極迎戰前瞻性應用。

以產業巨擘的規劃來看，輝達已提出矽光子CPO技術規格目標，微軟則欲以新打造的光收發架構強化資料中心光互連能力，解決方案供應商Credo則透過收購策略擴展光互連技術版圖。市場看好台廠佈局符合市場前端需求，後市可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法