〈財經週報-台股熱點〉測試介面廠去年獲利報喜 今年續旺

半導體測試介面廠，受惠AI發展大趨勢，帶動ASIC、HPC等高階測試需求強勁，去年皆繳出獲利創新高佳績。（路透）

記者洪友芳／專題報導

半導體測試介面廠穎崴（6515）、精測（6510）、旺矽（6223）受惠AI發展大趨勢，帶動ASIC、HPC等高階測試需求強勁，去年皆繳出獲利創新高佳績；展望今年營運，各家也樂觀將持續成長，在市場看多的激勵下，穎崴股價攻上6千元之上，穩居股后大位，旺矽日前也漲達逾3,600元新高，與精測分別排名第5、6高價股，雍智科技（6683）挾業績成長題材，近月股價也補漲，攻進千金股行列。

穎崴去年營收78.57億元、年增35.5%，毛利率45%，稅後淨利16.72億元、年增40.5%，每股稅後盈餘（EPS）為46.93元，營收及獲利皆創歷史新高，股利配發也創新高，董事會已決議擬配發現金股利每股50元，呈現超額配發。

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穎崴預期AI發展趨勢將持續數年，AI、HPC、ASIC等應用強勁，相關產品測試時間拉長，帶動測試產能供不應求，穎崴的高頻高速同軸測試座、晶圓測試探針卡產能滿載，公司已啟動擴產計畫，包括高雄仁武產業園區租地自建擴廠計畫案，預估今年營收將年增兩位數，有信心營運續創新高，今年前2月營收17.58億元、年增11.63%，創同期新高。

旺矽去年營收133.71億元、年增逾30%，毛利率55.55%，稅後淨利31.77億元、年增逾38%，EPS為33.49元，董事會決議擬盈餘配發現金股利每股22元。AI、HPC與ASIC需求強勁，帶動旺矽測試設備與測試探針卡需求快速成長，以致去年營收與獲利雙雙登高。旺矽今年前2月營收25.43億元，年增近四成，創同期新高。

精測去年EPS躍升至30.41元，年增達95.6%，獲利創新高，董事會通過擬配發每股現金股利15.3元，創歷年新高。展望今年，該公司預估，受惠AI續走旺，測試板需求走高，不僅帶動今年首季淡季不淡，全年逐季成長與再創新高可期，部分廠商訂單需求甚至看到2028年。精測預計本週五（20日）舉行三廠動土典禮。

雍智去年營收與獲利雖下滑，但今年前2月累計營收4.44億元、年增46.8%。看好今年重回成長軌道，雍智上週股價進入千金股行列，最高達1295元，2月以來，補漲走勢明顯，漲幅達1.25倍。

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