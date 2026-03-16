〈財經週報-關稅生波〉啟動301調查 川普還有關稅牌可打

各主要貿易夥伴應對現況

編譯魏國金／專題報導

川普對等關稅等措施被宣判違法後，美國11日已宣布，對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等進行301調查。（中央社）

美國最高法院判決美國總統川普根據1977年「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」對全球課徵對等關稅等措施違法後，川普立即簽署行政命令，依據「貿易法」122條款對所有進口產品加徵10%關稅，川普曾表示打算把稅率提高到15%，但目前尚未實施。除此條款外，川普手上還握有其他關稅牌，包括川普偏愛使用的301條款。

美聯社報導，1974年通過的「貿易法」122條款允許總統課徵最高15％關稅，為期150天，超過此期限，須經國會批准才能延長，隨著美國11月期中大選逼近，美國國會可能不願通過該增稅法案。

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這是美國史上首次引用122條款對全球課徵關稅，全國納稅人聯盟（NTU）主管萊利（Bryan Riley）指出，122條款是提供總統對抗「基本國際支出問題」的工具，並非用來解決貿易逆差，而美國根本沒有國際支出問題。

德匯律師事務所（Dorsey & Whitney）合夥人、貿易律師湯森（Dave Townsend）也說，基於美國企業面臨的鉅額稅款，不難想像將掀起新一波反122條款關稅的訴訟，以及後續的退款問題。

美國向來握有一個強大武器，用來打擊被控從事「不合理、不公正」或「歧視性」貿易行為的國家，即301條款。該條款為期4年，得以延長，稅率規模沒有上限，川普積極使用該手段，其第一任期時，即引用301條款，對中國進口產品加徵高額歸說，不過該條款實施前，必須啟動調查。

美國前貿易代表辦公室總法律顧問維羅諾（John Veroneau）指出，301條款是對制中國有用的工具，但對解除對等關稅的數十個較小國家，展開數十項的調查是無比繁瑣的工作。

美國11日宣布，對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等16個貿易夥伴進行301條款調查，將檢視這些經濟體的製造業結構性產能過剩及生產相關做法與政策。12日再度宣佈，對台灣、韓國、中國、新加坡等60個經濟體，針對強迫勞動問題進行301調查。美國貿易代表葛里爾表示，相關調查將以122條款課徵關稅的150天期限到期前做出結論。

川普熱衷揮舞的關稅大棒還包括232條款，他入主白宮後，以國安疑慮為由，對進口汽車及零組件、銅與木材課徵232關稅。一如301條款，232條款沒有稅率上限，但美國商務部必須進行調查。

在美國最高法院判決出爐前，美國政府已與許多國家敲定雙邊貿易協議。由於美國關稅前景的不確定性，歐洲議會對該協議的批准延後至今。根據協議，美國將對歐盟進口產品課徵15％關稅。

日本爭取不會課15％關稅 韓國會通過貿易協議

日本經濟產業大臣赤澤亮正近日表示，日美兩國重申去年達成的貿易協議，亦即美國對日本課徵基礎的15％進口關稅。日本也尋求美國保證，確保東京不會在華府最新的關稅措施中處於不利地位，對於可能加徵的15％關稅，不會應用於日本產品。

韓國表示，儘管美國最高法院判決川普的對等關稅違法，但韓美貿易協議仍然有效。韓國跨黨派國會議員組成的「對美投資特別法」審查特別委員會9日同意該法案的最終條文，為韓美貿易協議中的3,500億美元對美投資鋪路，3月12日交付全體國會議員表決通過。

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