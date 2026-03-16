〈財經週報-關稅生波〉關稅戰沒有終點 產業競爭環境再變

美國政府徵收對等關稅的決定無效，川普將對所有進入美國的商品加徵15%的關稅，台灣平均關稅稅率下降。（路透）

編譯盧永山／專題報導

川普新關稅架構得利國家、不利國家

美國最高法院2月20日裁定，總統川普去年4月引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅的決定無效；川普隨即宣布將對所有進入美國的商品加徵15%的關稅，這個轉變使美國貿易夥伴的平均關稅稅率有增有減。其中，台灣平均關稅稅率下降，主要競爭對手日本、南韓上升；中國平均關稅稅率雖然下降，但仍是全球最高，美國官員警告，若中國未履行貿易承諾，川普政府仍握有強大的工具可對中國施壓。

川普2月21日引用「貿易法」第122條，對所有進入美國的商品在原先提議的10%上調至15%，期限150天，2月24日生效。耶魯大學預算實驗室估算，美國整體平均有效關稅率在最高法院裁決前為16%，但在IEEPA關稅失效後降至9.1%（其他產業特定關稅仍保留），而在新關稅生效後，平均關稅將升至13.7%。

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台灣平均關稅降至13.3% 低於日、韓

根據國際貿易監測組織Global Trade Alert統計，川普新關稅架構將使日本的平均關稅稅率來到15.3%、增0.45個百分點，南韓為13.4%、增0.56個百分點，歐盟12.5%、增0.78個百分點。

平均關稅稅率增加的一些國家已對美國感到不滿，歐盟執委會表示，美國須遵守去年與歐盟達成的貿易協議條件，「協議就是協議」。歐洲議會貿易委會主席朗格（Bernd Lange）更提議，將提出凍結美歐貿易協議的批准程序，直到從川普政府取得貿易政策的詳細資料。

一度面臨50%高關稅的巴西，在川普新關稅架構下，平均關稅稅率下降13.56個百分點至12.8%，降幅居全球之冠，台灣13.3%、降1.25個百分點。

另，與美國有簽署「美墨加協定」（USMCA）的墨西哥，在川普的芬太尼關稅也遭最高法院裁定違法後，平均關稅稅率都下降，墨西哥為5.2%、降2.9個百分點，加拿大4.7%、降3.27個百分點）。

美國啟動調查 威脅對中加徵關稅

儘管中國的平均關稅稅率降7.14個百分點至29.7%，但仍是全球最高。《華爾街日報》報導，川普政府仍握有強大的工具可對中國施壓，包括阻斷先進製程晶片、噴射發動機和其他高科技設備的銷售，以及以中國未能履行過去的貿易承諾（即在川普首任達成的「美中第一階段貿易協議」）為由，威脅加徵新關稅。

美國貿易代表葛里爾2月22日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問時表示，美國可動用其他貿易工具，包括「貿易擴張法」232調查和「貿易法」301調查，以加強自身談判籌碼，「我們已對中國徵收類似的關稅，也已啟動301調查」。

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