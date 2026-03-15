海纜斷線 770衛星節點即刻救援

美國與以色列自二月底對伊朗發動空襲後，衝突持續擴大，戰火從傳統軍事領域延伸至數位基礎設施。（法新社）

〔記者邱巧貞／台北報導〕國際區域衝突升溫，中國近年更屢次對台灣周邊海纜進行騷擾與破壞。數位發展部強調，目前全台已規劃約七七〇個衛星通訊節點，當海纜發生中斷或受損時，可透過衛星通訊維持政府指揮體系、救災醫療與關鍵民生服務的基本通訊需求，降低對單一海纜系統的依賴。

數發部指出，以現況而言，台灣優勢在於通訊網路基礎建設普及率高，行動與固定通訊服務覆蓋完整，重要通訊設施也多已列為國家關鍵基礎設施；為確保其安全，《電信管理法》第四十二條明定，在緊急情況下，地方政府與警察機關應依設置者請求，協助防止或排除可能影響通訊設施運作的情形。

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陸海空 多層次備援體系

另因應極端氣候及地緣政治挑戰，政府近年更將「通訊韌性」列為重點，並透過「備援再備援」方式強化整體通訊網路。

從整體架構來看，台灣從「陸、海、空」三面向建構多層通訊備援體系。海上部分，政府持續透過輔導電信業者強化海底電纜的監測與備援能力，降低海纜中斷機率及其對整體通訊造成的影響。

陸地部分，透過補助業者建置高抗災基地台、衛星行動車等設備，提升通訊網路在災害情境下的持續運作能力；空中部分，則導入多元軌道衛星通訊系統，確保在極端情境下仍能維持基本通訊能力。

指揮系統可安全通訊

其中，在衛星備援方面，數發部表示，政府已採用SES中軌衛星與OneWeb低軌衛星，在台灣本島及離島布建七七〇個非同步衛星應變網路，去年起，政府持續維運相關關鍵站點，以確保在緊急狀況下，政府指揮體系仍能維持基本且安全的通訊能量。

目前SES與OneWeb衛星通訊服務已在台灣正式商業運轉，並上架政府採購網共同供應契約，提供有需求的機關更便捷、快速的採購與運用方式。

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