借鏡中東戰事 數發部3大防線 護基礎設施

因應全球資安攻防戰，數發部表示，一方面推動修法，擴大納管範圍並提升法律效力，同時也積極發展AI主動式防禦技術。（本報資料照，AI生成圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕美國與以色列自二月底對伊朗發動空襲後，衝突持續擴大，戰火從傳統軍事領域延伸至數位基礎設施。數位發展部緊盯局勢發展，持續改進多點儲存策略、強化供應鏈安全與落實重大基礎建設實體隔離等三道防線，並針對現有監控攝影機（CCTV）進行盤點及資安健檢，防止成為敵對勢力的「數位眼睛」。

數發部提出「網路不中斷、系統不被駭、資料不遺失」三大數位韌性目標。（資料照）

關鍵資料 多點儲存分散風險

資料中心與雲端服務已成為伊朗戰火中的新目標，例如亞馬遜雲端服務（AWS）在巴林與阿拉伯聯合大公國的資料中心遭無人機攻擊，造成電力與設備受損，一度影響當地部分雲端服務運作。數發部指出，在戰爭情境下，資料中心、通訊網路等數位基礎設施同樣脆弱，更可能成為重要的戰略攻擊目標，為強化台灣數位韌性，數發部從三大面向同步著手強化。

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第一道防線是實體設施，一旦資料中心、電力樞紐或機房遭到打擊，修復往往受限於物流中斷、零件短缺及施工環境危險等因素，恢復時間可能相當漫長；因此，關鍵數位資料不應集中於單一據點，而應採取多點儲存策略，並採用動態資料同步措施來分散風險，以避免單點失效造成整體服務中斷。

第二道防線是強化供應鏈安全。隨著戰火可能導致關鍵零組件斷供，甚至影響跨境數位服務，例如認證系統、金流平台等運作，政府與企業都應提前盤點可能受影響的關鍵零組件，並預擬位於「非受災區」的替代供應來源。

盤點CCTV 防成敵人「數位眼睛 」

戰爭情境下也可能伴隨大規模網路攻擊，例如蠕蟲病毒或勒索軟體等；相關單位亦須確保供應鏈廠商的資安漏洞不會成為機關系統的入侵跳板，並預先規劃數位服務的替代方案，以降低網路攻擊外溢所帶來的風險。

第三道是落實實體隔離與設備盤點。數發部指出，水電、通訊等關鍵基礎設施若與網路直接相連，敵對勢力即可能透過遠端進行破壞或刺探，因此重要控制系統應避免直接連接網路，並針對現有監控攝影機（CCTV）進行盤點及資安健檢，防止成為敵對勢力的「數位眼睛」。

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