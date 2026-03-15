烏俄戰爭釀龐大累積虧損 台電未獲撥補 產業憂後果全民承擔

學者呼籲，若政府不正視電價與補貼難題，將加劇國營企業財務惡化，呼籲朝野應先解決烏俄戰爭造成台電龐大累積虧損。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰火牽動國內電價政策，學者呼籲，若政府不正視電價與補貼難題，將加劇國營企業財務惡化，呼籲朝野應先解決烏俄戰爭造成台電龐大累積虧損；產業界則憂心，目前全球資源緊張，運費上漲壓力下，若電價等能源成本再調整，終將透過轉嫁最終還是全民共同承擔。

經濟部3度編預算 全遭在野封殺

烏俄戰爭重擊台電財務，台電三年吸收民生、工業電價成本達六千億元；期間台電二度增資二五〇〇億元，疫後特別預算也撥補五〇〇億元，經濟部三度編列一〇〇〇億元預算則全遭立院在野黨封殺。

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台電獨董、淡江大學經濟系教授廖惠珠直言，「以前都不知道（財務）這麼嚴重」，擔任董事後才發現「真的很不健康」，中油、台電負債比都是九十％以上，要不是因為國營事業，哪家銀行敢借錢；她形容，油電兩家公司就是可憐的啞巴媳婦，都要不斷借新還舊，現在銀行利率又比過去高，台電每年要還的利息就有三〇〇多億元，中油也有上百億元。

「可憐的啞巴媳婦」 不斷借新還舊

即使台電去年史上最賺，全數打累虧之後，帳上仍逾三千五百億元虧損。廖惠珠指出，若政府完全不作任何補貼，以正常合理利潤，每年台電約三百億元，就要耗費超過十年才能填補。借鏡日、韓來看，烏俄戰爭時期的虧損由政府撥補，其中韓國跟台灣電業結構較為相似，韓國有將電價漲足，撇除中東戰爭因素，今年預計就可將烏俄戰爭產生的累虧全數打消。

國內電爐大廠業者說，因中東戰火衝擊，運費都已上漲，當然希望四月電價可凍漲，但目前全球資源就是緊張，國內電價、氣價若漲價，也只能轉嫁，最終還是民眾承擔。

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