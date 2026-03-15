研調：記憶體價格狂飆 今年全球PC出貨量估大減12％

記憶體與儲存裝置價格上漲衝擊，研調機構Omdia最新指出，2026年全球桌上型電腦、筆記型電腦恐出現明顯下滑，預估年減10％到12％。（示意圖，中央社資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受記憶體與儲存裝置價格大幅上漲影響，研調機構Omdia最新報告指出，二〇二六年全球桌上型電腦、筆記型電腦恐出現明顯下滑，預估年減十％到十二％；若預測成真，這將是扣除新冠疫情期間因龐大換機潮後導致需求不振以外，PC（個人電腦）產業最冷的一年。

PC產業最冷一年 入門級最受創

Omdia指出，此次市場壓力主要來自記憶體與儲存裝置成本大幅攀升，預估今年第一季至少漲價六十％，後續仍將維持上升趨勢，儘管漲幅有可能趨緩，但整體成本壓力仍將延燒；自去年第一季以來，主流PC配置的記憶體與儲存成本已增加約九十至一六五美元，使PC品牌廠面臨嚴峻成本挑戰，被迫減少促銷活動、調整產品配置並提高終端售價。

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Omdia預估，今年桌上型電腦出貨量五三二〇萬台、年減十％，筆記型電腦出貨量一．九二二億台、年減十二％，兩者皆受到記憶體成本上升、終端市場需求轉弱的雙重影響。

若以產品價格區間來觀察，低價產品將首當其衝。售價低於五〇〇美元的PC產品最受衝擊，預估今年出貨量僅六二一〇萬台、年減二十八％。主要原因在於低價產品利潤空間有限，難以吸收成本上升壓力，加上該類產品多採用容量較低或較舊世代的元件，在供應吃緊時，往往取得優先配貨的機會較低。

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