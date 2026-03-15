中東戰火》供應鏈大亂 印度洋塞港 逾百艘貨櫃輪困波灣

中東戰火不僅打亂油氣市場，衝擊也開始外溢到能源以外產業，印度洋沿岸港口塞滿改道運來的貨物，從遠東到中東地區的運費飆漲，危及支撐世界貿易的複雜全球供應鏈。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，延燒兩週的中東戰火不僅打亂了油氣市場，隨著衝突拖延，衝擊也波及能源以外產業，危及支撐世界貿易的複雜全球供應鏈。

衝擊外溢至能源以外產業

報導說，印度洋沿岸港口塞滿改道運來的貨物，從亞洲前往鄰近中東任何地方的航運費率飆漲，超過一百艘船舶困在波灣地區。

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航運業的困境與能源產業類似，很大程度可歸因於荷姆茲海峽的封鎖。全球最大汽車運輸公司格里馬爾迪集團（Grimaldi Group）董事總經理格里馬爾迪說，「無論如何，這個問題必須解決，因為對全球經濟太重要了」。

由於無法將汽車運抵波灣地區，該集團將貨物卸在肯亞一處港口，而第二艘從亞洲前往中東的貨輪還在尋找卸貨地點，第三艘船則困在波灣。他說，「遺憾的是，周邊多數港口都堆滿貨物，這是嚴重問題，一旦將一船五、六千輛汽車卸貨，就佔用了一大片地」。

包括馬士基、赫伯羅德等大型貨櫃船商已暫停進出中東的航線，該干擾開始增加全球企業的成本與物流延誤。

迄今，服務美國大部分市場的太平洋航線多半未受影響，但航運公司密切關注局勢發展，分析師說，燃料的成本與供應問題，相關衝擊可能蔓延至太平洋端。

馬士基執行長克拉克指出，「荷姆茲關閉越久，亞洲原油庫存的填補就越是個挑戰」。馬士基目前有十艘貨櫃輪困在波灣，他說，即使停火，該公司也需要至少一週到十天，才能恢復正常營運。

三十八歲出口商Yin Weile表示，在二月底衝突爆發時，他有一批從中國來的髮夾與黏土貨物預定抵達杜拜港，結果船隻掉頭，停靠巴基斯坦的喀拉蚩，這批價值四．三萬美元的貨物仍困在該處，他每天須為此支付兩百美元的費用。

報導說，當伊朗表示將關閉荷姆茲海峽時，一些航運公司對運往波灣地區的貨物宣布「航運終止」，並將貨物存放在其他港口。分析師稱，這種類似於海上「不可抗力」的法律策略，過去從未被大規模使用，如今可能會在法庭上受到檢驗。

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