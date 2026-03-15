油價本週凍漲 4月電價不調整 國際油價續揚 台灣中油3大措施啟動

台灣中油啟動三大措施，昨宣布本週一（16日）零時起汽柴油價格皆不調整，台塑石化也跟進吸收。（中央社）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰火持續、國際油價續揚，台灣中油啟動三大措施，昨宣布本週一（十六日）凌晨零時起汽柴油價格皆不調整，台塑石化也跟進吸收；另電價審議會三月底登場，台電原擬四月先凍漲、六月再召開臨時審議會的「備案」，讓中東戰火衝擊可先降到最低，但經濟部已否決該案，台電得先吞燃料飆漲風險，等下半年電價審議會再說。

燃料飆漲風險 台電需先吞下

中油表示，伊朗持續干擾荷姆茲海峽航運安全，市場對原油供應中斷擔憂升高，國際油價大漲，按浮動油價機制調整原則及配合政府自十六日起擴大貨物稅減徵，汽柴油每公升原應各調漲九．五元及十．九元；因韓國實施石油產品最高限價制度，中油要維持「亞鄰最低價」，且柴油啟動「緊急緩漲」機制與貨物稅減徵，因此十六日凌晨零時起國內油價凍漲。

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另近年電價五次調漲、加上油氣成本平穩，台電去年稅後大賺七二九億元，但仍難以填補累積虧損，到一月底仍有累虧三五七三億元。按電價公式，四月原應有調降空間，怎料中東戰雲起，國際油氣價格短期飆漲，商總要求四月電價凍漲，台電內部直言，「現在沒人敢反對凍漲」。

戰火若速結 電價下半年再說

相關人士判斷，因台電財務已減壓，頂多將去年賺的全部回吐，且年底有地方選舉，台電想漲又無法漲足，也很難改變累積虧損沉重的負擔，還不如四月就凍漲，若中東戰火快速結束，國際油氣行情將大幅回檔，等下半年電價審議會再來討論。

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