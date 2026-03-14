降低對中依賴 亞太18國參與美能源會議

美國內政部長柏根（Doug Burgum）。（路透）

將與美企達成300億美元協議

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，日本與其他亞太國家預定在十四、十五日舉行的首屆「印太能源安全部長會議暨商務論壇」中，公布與美國企業達成的至少三百億美元能源與稀土相關協議，以多元化供應鏈，降低對中國的依賴。

白宮官員透露，這些協議將以採購承諾與其他交易形式呈現，涵蓋煤炭、石油、液化天然氣與核能等一系列產品與領域。

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這場由美國貿易發展署（USTDA）主辦、在東京舉行的會議，時機正值白宮尋求多元化關鍵稀土供應鏈之際，川普政府已採取包括入股礦產公司等方式，希望擺脫中國供應，在去年美中貿易戰中，中國停止一些關鍵礦產出口，引發各國反彈。

至少五個美國內閣級部門、白宮及其國家能源主導委員會（NEDC）與美國進出口銀行等單位的十多名美國代表將出席該會議，包括澳洲、孟加拉與南韓等約十八個國家將與會。

中東戰火與能源運輸干擾，更加凸顯多元化天然氣與其他大宗商品供應鏈的必要性。美國內政部長柏根（Doug Burgum）昨指出，川普的「能源主導」（energy-dominance）政策旨在「確保美國本土繁榮，以及擁有足夠能源以銷售我們的盟友，使其不必要向我們的敵對國家採購，或在供應鏈上面臨敵對國家威脅；在當前局勢下，這項政策比以往更加重要」。

各國部長屆時將進行閉門會議，討論與可信賴盟友建立穩固的能源供應等議題，這些對區域穩定與經濟成長至關重要。白宮官員指出，關鍵礦產尤其受到關注，在華府尋求多元化其礦產供應之際，川普政府也積極爭取其他國家向美國進行採購。

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