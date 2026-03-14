2月PMI連5月上揚 寫4年最快增幅

中經院昨公布二月製造業採購經理人指數（PMI），連續五個月呈現擴張，也寫下四年最快增幅。（路透資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中經院昨公布二月製造業採購經理人指數（PMI），AI（人工智慧）與半導體供應鏈需求仍強勁不衰，儘管二月適逢農曆春節致工作天數僅十四天，但指數從五十七．二％續揚至五十八．五％，連續五個月呈現擴張，也寫下四年最快增幅。

美301調查、伊朗戰爭變數 今年經濟展望仍看好

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中經院長連賢明表示，美國啟動三〇一調查，加上伊朗戰事等地緣政治衝突影響原物料價格上升及物流波動，也為成本與交期帶來不確定性，但仍看好今年經濟展望。

未經季節調整之六大產業PMI中，僅有電子暨光學產業回報PMI仍呈現擴張、指數達五十五．一％，其餘五大產業依緊縮速度排序︰基礎原物料產業為四十五．二％、化學暨生技醫療產業四十七．五％、食品暨紡織產業四十七．五％、電力暨機械設備產業四十八．六％，與交通工具產業四十八．九％。

五大產業未來六個月展望呈現擴張，依擴張速度依序為電子暨光學產業六十六．七％、電力暨機械設備產業六十五．一％、食品暨紡織產業六十．四％、基礎原物料產業五十九．八％、化學暨生技醫療產業五十九．一％，僅交通工具產業四十四．七％回報緊縮。

權重占比最高的電子暨光學產業仍暢旺，未來展望指數續揚一．六個百分點至六十六．七％，寫下二〇二二年三月以來最快增速；基礎原物料產業因近期地緣政治衝突導致原物料價格、通膨與物流成本攀升的預期，及對重建需求的期待，未來展望指數中斷連十個月緊縮轉為擴張，躍升十．九個百分點至五十九．八％，寫下二〇二二年四月以來最快擴張速度。

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