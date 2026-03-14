下週油價原估大漲3元以上 3措施壓低在1元內

政府以穩定物價為優先，下週無鉛汽油漲幅有望壓低在一元以內。 （中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕國際油價續飆，依照台灣中油油價公式估算，在不啟動平穩措施之下，正常下週汽油、柴油每公升將大漲超過三元，但政府以穩定物價為優先，中油持續啟動「雙平穩措施」與「緊急緩漲」，且政府也擴大汽柴油貨物稅減徵，在三道機制齊發下，無鉛汽油漲幅有望壓低在一元以內。

中油官網顯示最新原油週均價七D三B（七成杜拜、三成布蘭特）已來到一一五美元，較上週的八十五美元，漲幅超過三十五％。本週平均匯率和上週相比差異不大；按照中油油價公式估算，無鉛汽油每公升要漲三．一元，柴油則要漲三．四元。

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不過，政院已經宣布擴大減徵汽柴油的貨物稅，中油表示下週就會實施，汽油再多減徵一．四元、柴油多減徵〇．五元。以此估算，不會觸碰到中油的九五汽油三十二．五元緩漲門檻，但亞洲鄰國最低價將是一大變數，特別是韓國因應中東戰爭實施最高油價管制，也會抑制中油漲幅。

政府最後第三個大絕招是，經濟部本週已宣布祭出至少吸收六成漲幅，推算後下週國內汽油漲幅可控制在一元內，柴油約一元上下。不過，國際油價近期每日都有劇烈變化，最終實際調整金額，仍以中油週日中午正式對外公告為準。

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