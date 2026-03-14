吳東亮︰301未必不利台灣 林憲銘：AI投資持續強勁

工商協進會理事長吳東亮表示，三〇一調查未必對台灣不利。（記者廖家寧攝）

〔記者方韋傑、廖家寧／台北報導〕緯創董事長林憲銘昨日在線上法說會時指出，雖然大環境仍然存在不少變數，包括美國對等關稅遭最高法院判決無效、中東戰火再起等，但目前來看，美國關稅因素對高科技產業影響相對有限，且大型雲端服務供應商客戶也未因中東戰火放緩投資；工商協進會理事長吳東亮昨也說，台灣先前敲定「台美對等貿易協定」（ART），談到很好的條件，可在既有基礎上繼續延伸，三〇一調查未必對台灣不利。

林憲銘指出，從過去經驗來看，關稅因素對高科技產業、尤其是資訊與資通訊產業的影響相對較小；因這些產品多被視為戰略性物資，美國在政策上仍維持零關稅或較低關稅，「只要這個方向沒有改變，我相信整體影響仍然有限」。

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他認為，短期來看，中東戰爭可能會讓市場在投資決策上稍微保守或調整節奏；「但目前我們觀察，包括大型CSP（雲端服務供應商）以及主要客戶，都還沒有看到投資放緩的跡象」；但若油價持續上漲，或未來政經環境發生變化，情勢仍可能有所調整，將密切觀察，也會在相對樂觀的前提下做好必要的準備，因應可能出現的變化。

吳東亮則表示，在行政院副院長鄭麗君領軍下，ART實際上談到一個很好的條件，就是十五％不疊加MFN，達成與競爭對手日本、韓國、歐盟齊平的起跑點水準。

他說，三〇一調查起因於美國最高法院判決總統川普的對等關稅違法，所以美國政府要找一個合法的平台，往下推動他們既定的提高關稅政策，三〇一條款調查就是一個工具；台灣已經談判到一個很好的條件，繼續以這個基礎去談，「對我們來講應該不是壞事情，因為我們有機會至少能夠確保上次的條件，如果能談得更好，那是更好」。

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