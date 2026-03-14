301調查 政院：確保最佳待遇不打折

行政院台美經貿工作小組昨表示，美方接連展開各項三〇一調查，相關發展都在我政府掌握中。（資料照）

我方有信心充分反映ART成果

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國貿易代表署於美東時間十二日宣布依「一九七四年貿易法」第三〇一條款，對台灣等六十個貿易夥伴有無確實執行禁止進口強迫勞動產品進行調查。行政院台美經貿工作小組昨表示，美方接連展開各項三〇一調查，目的都是在因應最高法院判決，重建制度性關稅措施的替代性法律途徑，相關發展都在我政府掌握中。

台美經貿工作小組強調，接軌國際勞動規範是我政府既定目標，副院長鄭麗君率領談判團隊與美方談判過程中，已有充分意見交換與討論，雙方都有高度共識，我方今年二月簽署「台美對等貿易協定（ART）」，其中也包括承諾防止強迫勞動與禁止進口強迫勞動產品。

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台美經貿工作小組表示，美方在啟動調查後，已書面致函向我方說明，認可我方在ART對禁止進口強迫勞動產品的承諾，也會在調查過程中審酌我方相關努力。我方有信心在三〇一調查過程中，會讓美方了解我方努力與承諾，以鞏固其結果將可充分反映先前ART成果，維護ART取得的相對優勢和最佳待遇。

勞動部已在今年二月十三日發布「企業防治強迫勞動參考指引」，並和經濟部共同合作，啟動輔導製造業等相關廠商，在產業招募及管理移工上，符合國際規範。法制作業方面，勞動部將在「就業服務法」中，增訂禁止留置勞工重要證件條文，以避免強迫勞動情事，草案已送行政院進行法制作業程序。勞動部也將精進雇主直接聘僱移工，並優化仲介評鑑制度。

對於建立阻止涉及強迫勞動之商品進入國內市場的機制，未來相關部會將依「貿易法」為管制法源，與美方合作推動執行，以落實國際供應鏈符合人權、韌性與永續治理的全球貿易趨勢。

台美經貿工作小組重申，上階段談判成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎；美方陸續公布或未來可能納入三〇一調查的多項議題，在ART已有共識，相信調查結果將可充分反映先前的談判成果，政府會確保我國所取得的最佳待遇結果不打折扣。

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