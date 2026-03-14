美對60國啟動301調查 聚焦強迫勞動

美國針對強迫勞動議題，將對中國等60個經濟體啟動三〇一條款調查；政治風險諮詢公司「歐亞集團」中國專家王丹指出，美國此舉顯然劍指中國。（彭博資料照）

劍指中國 專家︰產能過剩與強迫勞動問題眾所周知

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國十二日針對強迫勞動議題，對中國、歐盟、日、韓、台等六十個經濟體啟動三〇一條款調查，前一天美國也就產能過剩，對十六個經濟體啟動三〇一調查。政治風險諮詢公司「歐亞集團」中國專家王丹指出，儘管調查對象廣泛，但基於中國的產能過剩與強迫勞動問題眾所周知，美國此舉顯然劍指中國。

美國貿易代表葛里爾指出，「儘管國際對反強迫勞動達成共識，但各國政府未能實施有效措施，禁止強迫勞動生產的產品進入其市場」，進而使美國企業與勞工面臨不公平的競爭。

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他說，「這些調查將判定是否外國政府採取充分措施，禁止強迫勞動生產的產品進口，以及評估未能根除這些令人厭惡的行為，對美國勞工及企業所造成的影響」。

預定4/28～5/1舉行調查聽證會

美國貿易代表署（USTR）聲明說，被列入調查的六十個經濟體包括歐盟、印度、墨西哥、新加坡、以色列等，預定於四月二十八日至五月一日對相關調查舉行聽證會。

USTR在對澳洲、印尼、中國、新加坡等十六個經濟體，針對產能過剩啟動三〇一調查之後僅一天，再度祭出該措施，亞洲協會社會政策研究所副總裁卡特勒指出，顯然這是作為「對等關稅」遭美國最高法院駁回的B計畫。

美國最高法院上月判決，總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對全球課徵對等關稅與芬太尼有關關稅違法，川普隨即依據《貿易法》第一二二條款，對全球課徵十％關稅，之後上升至十五％，為期一五〇天。

這波三〇一調查是在川普四月初與中國國家主席習近平北京會面前夕啟動。歐亞集團中國專家王丹指出，美國此舉顯然針對中國，隨著川普的談判地位因中東戰火而削弱，「美國需要建立可信的關稅威脅，因為關稅仍是川普的首要施壓工具」。她補充說，「在重大的雙邊會議之前，極大化槓桿似乎已成為慣例」。

荷蘭國際集團（ING）首席經濟學家宋林說，「川普政府正轉向其他工具，以繼續推進其關稅議程，關稅顯然是川普希望在談判中握有的一張牌」。

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