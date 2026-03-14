一家子走過一甲子！中國信託歡慶成立60週年

中國信託舉辦成立60週年慶生活動，中信金控董事長顏文隆出席致詞。（中信金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕一家子走過一甲子！2026年適逢中國信託成立60週年，中信金控13日特別於北市南港區的中國信託金融園區舉辦別出心裁的慶生活動，中信金控董事長顏文隆、中信慈善基金會董事長辜仲諒及副董事長陳國世、中信銀行董事長陳佳文、台灣人壽董事長許舒博、副董事長許東敏、台彩董事長黃志宜、中信證券董事長謝載祥等多位集團公司代表共同蒞臨。

在全球員工多元語言的「生日快樂」歌聲祝福中，顏文隆、辜仲諒偕同高階主管及客戶代表一同切下蛋糕，與在場來賓同賀中國信託60歲生日，並將喜悅分享給在全球各據點長期辛勤付出的全體同仁。

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中國信託創立於1966年3月14日，由創辦人辜振甫及辜濓松先生成立中華證券投資公司，歷經改制商業銀行、成立金控公司，及多次購併加上自發性成長（organic growth），已成為旗下擁有銀行、人壽、證券、投信、創投、彩券、資產管理、資融、保全等9家子公司的國際型金融集團，金融版圖跨足14個國家及地區，全球擁有近32000位同仁。

為歡慶中國信託60週年，中信金控旗下各子公司規劃多元回饋方案，中信銀行即日起全台157家分行同步舉辦生日活動，來行辦理業務即有機會獲贈紀念金幣巧克力；台灣人壽推出「璀璨60 幸運同行」保戶抽獎活動，凡投保就有機會抽Lexus汽車、漢來日月行館住宿券等大獎。有關於中國信託歡慶60週年推出之回饋方案內容，請參考各子公司官方網站。

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