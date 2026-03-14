財經青紅燈》今年刷卡肯定創新高

國人信用卡簽帳金額節節攀升，代表信用卡已深入國人日常生活，「非現金」支付高度普及。（示意圖，資料照）

根據最新統計，今年1月國人信用卡簽帳金額達4281億元，創歷年同期新高，比去年1月的3386億元、年成長26.43%。基於四大原因，我國信用卡刷卡金額肯定能再創新高，包括非現金支付普及、繳稅季效應發酵、國人海外旅遊頻創新高與銀行積極促銷刷卡消費。

從信用卡刷卡觀察，從2021年到2025年，台灣年度簽帳金額已連續5年、年年正成長；去年全年簽帳金額達4兆9863億元，年增6.45%，再創史上新高，顯示「台灣人好會刷」；從趨勢觀察，今年刷卡衝破5兆元大關，顯然是必然。

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國人信用卡簽帳金額節節攀升，象徵了強勁消費動能及購買力。首先是「非現金」支付高度普及，刷卡金額創新高，代表信用卡已深入國人日常生活，從一般採買、購物到大額保費繳納，使用範圍越來越廣，現金使用持續下降，已經呈現「不可逆」的趨勢。

其次，像是所得稅與房屋稅等大額稅款，國人習慣刷卡支付，不僅可以延遲付款支付以及累計紅利等好康，既然有好處，自然越刷越多。

再者是旅遊相關消費大幅成長，國人去年出國人次創歷史新高，突破1894萬人次，勢必會帶動今年刷卡再創新高。

最後，信用卡發卡機構積極促銷推廣，無論是現金或紅利回饋，銀行卯足全力、積極發卡搶客，對銀行業者而言，光是刷卡是難以獲利的，但如果能透過信用卡來掌握潛在客源，採取精確的行銷策略，例如推廣促銷基金、股票、保單或財富管理等各種金融商品，如此才能有效獲利。（王孟倫）

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