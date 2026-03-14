盤勢分析》量縮三角收斂 月線上下整理

昨日台股多空整理觀望，外資期貨、現貨悲觀布局，整體籌碼面保守，從技術面來看，台股持續量縮三角收斂，持續在月線上下整理，短線仍以保守看待。（中央社）

中東戰火不止、油價持續波動，美股四大指數同步收黑，昨日台股也欲振乏力，台積電（2330）股價雖在開低後逐漸向平盤靠近，但仍不敵賣壓，各類股漲少跌多，加權指數終場下跌181.54點、以3萬3400.32點作收，成交量7263億元。台股本週合計下跌199.22點，櫃買指數在股王信驊（5274）領軍下，逆勢上漲2%。

昨電子權值股漲跌互見，不過因三星勞資談判破裂，5月將罷工，導致記憶體現貨價大漲，旺宏（2337）、宇瞻（8271）、廣穎（4973）以漲停作收，十銓（4967）、品安（8088）收漲逾4%。

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昨日外資賣超台股580.17億元，本週大賣2378億元，本月以來則提款超過5500億元；投信昨買超1262萬元、自營商賣超92.81億元，三大法人昨合計賣超672.86億元；外資台指期淨空單昨減少2717口，累計外資台指期淨空單約4萬口。

元大投顧指出，昨日因中東戰火利空，台股賣壓重，不過低檔承接力道逐漸轉強。台股目前在月線附近多空攻防，雖然量能萎縮，但籌碼穩定，有助多頭反攻，但變數太多，盤面觀望氣息濃厚，後續需觀察台積電ADR動向。群益期貨指出，昨日台股多空整理觀望，外資期貨、現貨悲觀布局，整體籌碼面保守，從技術面來看，台股持續量縮三角收斂，持續在月線上下整理，短線仍以保守看待。（記者歐宇祥）

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