飆股幕後》在手訂單逾百億 巨漢今年大漲5成

巨漢系統科技日前舉行法說會報喜，左起巨漢副總蔡宗澔、巨漢總經理羅瑞鴻、寬量執行長李鴻基。（巨漢提供）

記者洪友芳／特稿

半導體廠務工程廠巨漢（6903）因在手訂單超過百億元規模，未來2至3年工程做不完，推升昨盤中股價達335元，收盤價324元，雙雙創新高，股價已連3漲，累計漲幅16.34%；今年以來，在三大法人皆買超及融資進場帶動下，漲幅達5成之多。

巨漢日前公布去年財報，全年營收達36.04億元、年增24.9%；稅後淨利7.06億元、年增18.7%，營收與獲利皆創歷史次高，每股稅後盈餘（EPS）10.62元。其中，第四季加速認列工程，推升單季EPS衝達5.13元，創近3年單季新高。

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巨漢主要客戶包括晶圓代工、封測大廠等，承接無塵室空調、排水工程等廠務設施，並延伸到AI資料中心與伺服器建廠廠務、公共工程等。巨漢指出，截至今年第一季在手訂單已達116億元，能見度長達2至3年，今年AI相關營收占比可望突破60%，預計2030年前營收將力拚達100億元大關，為兼顧營收成長性與抗風險能力，將採取「AI基礎建設」與「公共工程」的雙引擎戰略。

巨漢已擬定赴美設立分公司計畫，積極布局海外市場，以掌握AI趨勢與關稅議題的建廠商機。為執行百億元規模的在手訂單，該公司也以BIM（建築資訊模型）與AI數位化管理系統，採取「施工前全尺寸模擬」與「模組化預製」，以達精準工程的執行力，期望有效克服缺工瓶頸，將專案週期壓縮至12到18個月，創造接單周轉率。

從籌碼面來看，今年以來，外資累計買超巨漢517張，連4季買超，持股比上升至4.2%，比去年第一季的0.27%顯著上升，投信本季以來買超64張、自營商買超76張，融資則從去年12月上旬開始卡位，3個月來增加約1800張，推升巨漢今年漲幅達5成之多。

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