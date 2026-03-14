長榮去年大賺逾3股本 擬配息16元

長榮海運2025年EPS 31.68元，每股配發16元。（長榮海運提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃三雄2025年財報全數出爐。長榮（2603）昨公布2025年稅後盈餘為685.81億元，年減50.82%，每股稅後盈餘（EPS）31.68元。陽明（2609）稅後盈餘170.97億元，年減73.4%，EPS為4.9元。萬海（2615）稅後盈餘314.65億元，年減33.63%，EPS為11.21元。

現金殖利率7.71%

長榮董事會考量獲利及全體股東利益，配合未來營運需求及資本支出規劃，決議將配發現金股利每股16元，配息率約50.51%，以昨收盤價207.5元計算，現金殖利率7.71%。

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中東戰火持續中，貨櫃三雄繼前一週股價全數上漲後，本週漲跌互見，其中長榮週跌幅1.43%、陽明跌2.47%、僅萬海小漲0.13%。

市場人士指出，中東戰火升溫，航商喊漲美國線運費，運價指數已連3漲，預期貨櫃三雄第二季表現可望較第一季佳。

運價連3漲

遠東至波灣運價週飆40%

最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）大漲221.16點至1710.35點，週漲幅14.85%，除四大主要航線漲幅皆逾11%外，遠東到波斯灣運價繼上週漲72.34%，本週每TEU（20呎櫃）續漲933美元、達3220美元，漲幅40.79%；美伊開打以來，遠東到波斯灣運價漲幅達1.42倍。

最新運價顯示，遠東到歐洲每TEU達1618美元，較前一期上漲166美元，週漲11.43%；遠東到地中海每TEU達2666美元，上漲306美元，週漲12.96%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2249美元，上漲309美元，週漲15.92%；遠東到美東每FEU達3111美元，上漲394美元，週漲14.5%。遠東到東南亞每TEU上漲20美元，達477美元，漲幅4.37%。

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