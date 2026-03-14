緯創今年資本支出600億 看好營收高雙位數成長

緯創董事長林憲銘（右）、總經理林建勳昨在線上法說會看好全年營運展望。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠緯創（3231）昨日參加法說會，為因應AI需求持續擴大，今年資本支出規模約600億元，主要投入台灣與美國產能擴張。董事長林憲銘指出，除了第一季營運將明顯優於去年同期，第二季的成長動能也相當不錯，今年營收展望相當樂觀，「大致判斷成長幅度應該至少會維持在「high double digit（高雙位數）的水準」。

總經理林建勳補充，今年整體營運展望樂觀，不過第三季將面臨新舊產品交接過渡期，是否能維持逐季成長仍需觀察，但若產品轉換順利，全年營收成長幅度仍有機會優於預期。未來產能將持續依主要客戶需求調整布局，在零組件與系統層級均維持多元客戶結構，以降低單一客戶或市場波動帶來的風險。

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AI訂單毛利率下降？

林憲銘：獲利絕對金額反提升

在AI伺服器獲利模式上，林憲銘強調，公司評估業務表現時，著重的是「獲利絕對金額」而非毛利率。例如在系統業務上採取「Buy and Sell」模式，由公司代客採購GPU等高價零組件再整合出貨，雖然毛利率比例可能下降，但客戶會支付處理費，使整體獲利金額提升，此模式可帶來更高的投資報酬率。

持續參與輝達L10供應鏈

展望輝達新一代Vera Rubin AI伺服器平台，林建勳說，將持續參與L10供應鏈，新一代產品採模組化設計，可減少線纜使用，預期將提升組裝效率與量產良率，也有助於第三季產品過渡順利推進。至於系統組裝業務，未來仍可能依客戶需求採取Buy and Sell或Consign（交付）模式。

今年網通產品10倍成長

林建勳重申，緯創旗下網通產品今年將出現10倍成長，主要受惠北美最大網通客戶大量出貨，由於相關產品生命週期較長，其利潤率也優於PC及AI伺服器系統業務。筆電則受記憶體缺料與價格上漲影響，今年全球PC市場出貨量可能衰退5%至10%，但緯創有信心持平或小幅成長。

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