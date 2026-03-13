財經青紅燈》高住宅自有率強碰高空屋率

最新發布的2025年上半年低度使用（用電）住宅比率報告，全國空屋率達10.43%，寫下15年來新高。（記者徐義平攝）

■徐義平

根據中華民國住宅學會最新發布的「113年度研析整體住宅政策委託專業服務案總結報告書 」，內容點出台灣住宅自有率高，甚至在世界各國排名前段班，但最終民眾居住選項仍以買房為最優先，也是導致房市剛性需求比率過高的原因，而剛性需求中，投資置產有相當比率。

該報告進一步指出，在「有土斯有財」的慣性思維下，一般民眾只要買得起房，絕對不會考慮租房子，這也造成台灣的高住宅自有率，而在投資置產的根深柢固觀念下，同時也面臨較高的空屋率。

進一步查詢內政部住宅資訊統計彙報，最早有統計年度是在2007年，當年度住宅自有率高達88.14%，直到最新的統計數據、2024年約84.4%，即便住宅自有率呈現緩步下降，但至少長達18年來，台灣的住宅自有率都在8成以上。依照常理判斷，住宅自有率名列世界前段班，買房需求應該不會過於旺盛，但2024年全國年度買賣移轉棟數達35.05萬棟，寫下過去11年來最高。

數據創高當然包括很多因素，老屋換新屋、資產配置、甚至是被房市超強多頭而帶上車的，但浪潮退去之後，最新發布的2025年上半年低度使用（用電）住宅比率報告，全國空屋率達10.43%，寫下15年來新高，其中屋齡5年內的空屋率最高，單從數據上來看，其實上一波多頭、投資置產的含水量相對高，因此，也進一步反映在空屋率報告上。

而其中有相當比率的購屋民眾寧可選擇放著不出租，原因就是不甘與不捨得新房子出租可能會遭受的損壞。可預期的是，面臨接下來幾年的交屋大潮，此種放著不出租的空屋情況，應該還會再增加。

