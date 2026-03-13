盤勢分析》戰事影響鈍化 高價股抗跌續創高

台股加權指數昨終場大跌532.33點，收在3萬3581.86點，失守10日線，成交量約7790億元。（資料照）

近期因美伊戰事不斷變化，台股上下震盪激烈，昨日傳出伊朗在荷姆茲海峽襲擊商船，戰事增溫引發市場擔憂，油價再度飆升，美股期貨指數、日股臉綠，衝擊台股盤中跌點擴大，外資再度出手大賣台股711.2億元，台積電（2330）領跌，大型電子權值股承壓，記憶體族群開高走低，不過測試介面族群持續噴出，PCB台光電（2383）、金像電（2368）股價也再創新高；加權指數終場大跌532.33點，收在3萬3581.86點，失守10日線，成交量約7790億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，昨日盤中傳出攻擊行動使指數震盪拉回，主要跌勢集中在權值股，記憶體接近壓力區後開始出現獲利了結，熱門股CPO矽光子及低軌衛星個股呈現各自表態，不過預期中東情勢影響將逐漸鈍化，未來觀察油價若未再上到百元，對股市影響可慢慢淡化，高價股相對抗跌，代表大戶並未縮手，可等待下週輝達GTC大會後表現。

統一投顧指出，台股連兩日靠AI族群回神，上演報復性反彈，然而荷姆茲海峽運輸無法通行、中東戰事未歇，國際油價再度突破90美元，油價仍呈現劇烈波動，加上外資台指期累積空單又再度增加至4萬口之上，恐影響投資人情緒，預估指數高檔震盪。

三大法人昨同步賣超台股、合計約811.6億元，其中外資賣超711.2億元、投信賣超8.4億元、自營商賣超91.9億元；外資台指期淨空單昨增加2106口，累積外資台指期淨空單達4.3萬口。（記者卓怡君）

