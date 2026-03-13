中華電信衛星服務營收 要衝10億元

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信今年目標是「穩穩前行」，衛星服務營收要衝10億元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）董事長簡志誠表示，中華電信今年目標是「穩穩前行」，不僅營收、獲利要穩，更要超標、雙成長，在積極布建低中高軌衛星下，今年衛星服務營收要衝10億元；另外，繼去年2家公司上市櫃後，今年也將推動子公司立鼎IPO，並分拆「IVS（智慧影像）」團隊，預期在AI浪潮下，未來會有更多子公司上市櫃，目標是要打造中華電信艦隊。

簡志誠表示，為強化網路韌性，中華電信積極布建海、地、星空領域，其中在衛星部分，採取多軌整合服務，低軌衛星引進OneWeb服務，全台已有770個接收點，中軌衛星夥伴SES已開始提供服務，高軌衛星除ST-2已運行多年外，與美國Astranis策略合作的MicroGEO衛星，最快年底提供服務，預期今年衛星服務營收可貢獻10億元。另外，與新加坡電信合作新的高軌衛星ST-5，可望在2027年推出服務。

總經理林榮賜則指出，繼去年有2家子公司上市櫃後，今年將推動立鼎上市櫃及預計分拆「IVS（智慧影像）」團隊，目前雖然未訂定集團艦隊的短中長期目標，但在AI浪潮帶動，預期未來會推動AI相關子公司成立。

目前中華電信集團已投資52個公司，其中有6家上市櫃公司，包括中華精測（6510）、是方（6561）、神腦（2450）、勤崴（6516）以及去年上市櫃的中華資安（7765）及資拓宏宇（6614）。

另在資產活化方面，林榮賜說，已透過AI系統性盤點旗下六都及新竹的土地資產，會依土地使用分區進行辦公室、商場等開發，預計今年可看到成果。

