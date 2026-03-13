台積電市占率70.4% 蟬聯冠軍

外資看好台積電，因「AI之路條條通台積電」。（路透）

晶圓代工地表最強 遙遙領先第2名三星的7.1%

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，2025年第四季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼，推升該季度全球前10大晶圓代工廠產值季增2.6%，達近463億美元，再創新高，其中，龍頭廠台積電（2330）營收達337億美元，季增2%，以市占率70.4%蟬聯第一名寶座，遙遙領先三星的7.1%。不過台積電市占率較前一季下滑0.6個百分點。

AI推升全球代工廠產值

集邦指出，2025全年前10大晶圓代工業者合計產值為1695億美元，年增26.3%，創歷年新高。展望2026年，上半年有部分消費性產品提前備貨，將使產能利用率持穩，全年因記憶體價格高漲導致終端產品出貨承壓、需求恐下滑，下半年訂單與產能利用率可能有隱憂。

請繼續往下閱讀...

集邦表示，2025年第四季台積電晶圓出貨量雖略減，但以iPhone 17為主的手機旗艦AP新品出貨量推升3奈米晶圓出貨，整體平均銷售價格（ASP）提高，季度營收成長2%、達337億美元，帶動台積電以70.4%的市占維持第一。

2奈米新品出貨 三星轉盈

三星晶圓代工（排除System LSI）因2奈米新品出貨貢獻營收，自家HBM4使用的邏輯晶粒晶圓也開始產出，淡化整體產能利用率略降的不利因素，營收季增6.7%、達近34億美元，不僅轉虧為盈，市占率也從6.8%微幅升至7.1%，居第二名。

聯電、世界先進、力積電排前10

中國中芯持續受惠於本土化紅利，2025年第四季營收季增4.5%，上升至近24.9億美元，排名第三。聯電（2303）營收季增0.9%，約為20億美元，市占維持第四名。第五名格羅方德營收季增8.4%、約為18億美元。中國華虹半導體集團營收近12.2億美元，季增0.1%，排名第六名。

國內世界先進（5347）排行第八、力積電（6770）排名第十。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法