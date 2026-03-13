台塑總裁吳嘉昭：2030年轉型效益達386億

加速轉型!台塑總裁吳嘉昭看2030年轉型年效益可達386億元。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑企業昨日舉行春酒，總裁吳嘉昭與四大公司董、總座全數出席，吳嘉昭表示，面對中國石化產能大幅外溢、市場低價競爭白熱化以及全球石化產業供需結構失衡等問題，加上關稅、美伊戰爭持續發酵，台塑企業加速推動全方位轉型戰略，預計2030年轉型的年效益將高達386億元。

此外，因荷姆茲海峽遭管制、上游原料短缺，台塑化（6505）、台塑（1301）陸續宣告此為不可抗力事件，並啟動庫存配額供應與交期調整；南亞（1303）宣布暫停報價，台化（1326）則針對產品報價、客戶接受才接單。

台塑化原油採購 西非納選項

針對外界最關切近期受美伊戰爭導致航運受阻，以及供應斷鏈等問題，台塑化董事長曹明表示，未來油價怎麼走都是消息面主導，誰也無法預估，台塑化已積極調整原油採購策略，轉向科威特、伊拉克、阿聯酋，甚至是西非的原油，以「能確實取得」的方向來確保原料供應韌性，為此，台塑化已於3月9日宣告此為不可抗力事件；在國內油價方面，曹明也承諾會與中油步調一致、自行吸收漲價的部分。

油價自行吸收 與中油步調一致

吳嘉昭表示，目前台塑企業四大公司全面推動的轉型案件共113案，預估至2030年可創造高達386億元的年利益，包含轉型效益213億元及差別化產品效益173億元，展現企業全方位轉型的質變與量變；他也說，展望未來將以「轉型」為戰略核心，深度整合AI數位治理、循環經濟與綠能布局，整合集團資源與產業鏈優勢，加速企業轉型，提升全球競爭力。

