通膨疑慮再起 美元反彈 日圓逼近160

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰事未見緩和，國際油價再度走高，引發市場對通膨升溫的疑慮。在美元轉強、外資賣超台股逾七百億元、熱錢再度匯出下，新台幣兌美元盤中一度重貶逾一角，逼近三十一．九元價位；尾盤央行進場調節，最後收在三十一．八四五元、貶值九分，匯價結束連二紅，成交量又爆出三十四．一億美元大量。

台幣貶回三十一．八元

新台幣早盤一度升抵三十一．七二元，隨著外資熱錢匯出，午後貶值壓力加劇，最低下探三十一．八九八元、重貶一．七八角。美元轉強下，主要亞幣同步承壓，日圓早盤一度逼近一六〇日圓兌一美元整數關卡，市場關注日本官方是否再度進場護盤。

根據央行統計，昨截至下午四點止，美元指數上漲〇．四六％，日圓重貶〇．三七％、韓元大貶〇．三六％、新台幣貶值〇．二八％、新加坡幣貶〇．二二％、人民幣小跌〇．〇九％。

匯銀人士指出，美國二月通膨數據大致符合市場預期，但該數據尚未反映近期中東局勢升溫與油價急漲的影響，市場對後續通膨壓力仍保持高度警戒。

國際能源署宣布釋放四億桶戰略石油儲備後，油價僅短暫回落至每桶八十三美元，隨即快速反彈並重回九十美元之上。油價維持高檔，通膨疑慮再起，美債殖利率與美元同步走高，資金再度自風險資產撤出，衝擊亞洲股匯市。

匯銀人士認為，新台幣短線仍將受到美元走勢、油價變化以及外資流向影響。若中東情勢持續緊繃、油價維持高檔，市場對通膨回升的預期將使聯準會降息延後、進一步推升美元，新台幣不排除再度測試三十一．九元甚至三十二元整數關卡。不過，台灣出口、基本面仍具支撐，加上央行適時進場調節，預期貶勢仍屬「有序走貶」，短期可能會在三十一．七至三十二元附近震盪。

