3、4月供氣無虞 卓揆：6月起增美氣源

行政院長卓榮泰表示，天然氣3、4月供應無虞，6月起增美國氣源量。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕面對中東戰火持續，行政院會昨聽取「中東情勢因應」報告，對於能源供應方面，院長卓榮泰指出，因應荷姆茲海峽航道封鎖，經濟部已責成中油公司調度天然氣供應來源，確定三月及四月都供應無虞；應對國際情勢的不確定性，請經濟部啟動五月替代氣源調度作業，並自六月起增加美國進口氣源量，滿足國內能源需求。

經濟部指出，國內能源存量日數高於法規，其中石油至少九十天、天然氣現行至少十一天、煤炭存量至少卅天，但為因應伊朗長期封鎖等極端情境，經濟部已責成中油公司啟動三階段方案因應，緊急調度並增購多艘天然氣船，三、四月的廿二艘船天然氣量已調度到位，目前國內天然氣源充足。

請繼續往下閱讀...

至於如何穩定物價，經濟部強調，目前除依亞鄰最低價的標準，並視國際原油價格變動的情形，啟動專案平穩機制由中油公司吸收至少六成。

另早先政府已宣布擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至五十％，將汽油貨物稅降至每公升三．四一五元、柴油貨物稅降至每公升一．九九五元，努力減緩國際油氣價格衝擊，確保民生物價穩定。

在金融面向部分，金管會指出，二日至十一日台股集中市場跌幅三．六七％，介於亞洲主要股市之間，不過三月日均成交量漲幅達六．七五％，且國內上市櫃公司累計營收較去年同期成長廿二．六四％，台股基本面尚稱穩健。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法