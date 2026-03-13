學者估美會尊重協定 籲勿踩勞權紅線

美國貿易代表葛里爾11日宣布，將依據「貿易法」第301條款對台灣、中國、歐盟、日本、南韓等16個貿易夥伴展開調查。（資料照，法新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國昨宣布啟動新一輪的三〇一條款調查，台灣在首波調查名單中。對此，學者認為，這是美方尋求維持對等關稅架構的替代方案，評估美方仍會尊重台美協定，台灣稅率不至於大幅變動，但台廠務必慎重處理勞權狀況以保周全。

中央大學經濟系教授吳大任表示，台美談判出來的協定就是對台灣的保障，從一二二條款可看到即使稅率調整仍不高於十五％，預期稅率也不會超過十五％；但就擔心一個萬一，台廠若踩到違反勞動人權的紅線，就會是大問題，恐面臨懲罰性關稅，即使搬出台美協定也未必能說服美方。

中經院長：台灣出頭時機來了

中經院院長連賢明則表示，「台灣終於要出頭的時機來了，假設不滿意對等關稅的十五％稅率，還有機會做不一樣的選擇」；但三〇一條款的懲罰稅率無上限，美方態度就是不要十五％稅率的話，三〇一條款可課到更高的稅，這就看台灣的決定了。

韓國不敢硬槓 通過對美投資法案

連賢明指出，值得注意的消息是，韓國不敢真的和美國在關稅議題上對抗，由韓國跨黨派國會議員組成的「對美投資特別法」審查特別委員會，昨一致同意法案最終條文。該法案主要是為了兌現與美國達成的協議，韓國將投資美國三五〇〇億美元，換取調降汽車及零組件等關稅。連賢明指出，美國三〇一調查第一波名單共有十六國，包括中國、台灣、南韓、日本等，調查理由是「產能過剩」。

美方也啟動另一項三〇一條款調查，主要針對禁止進口強迫勞動產品的禁令，後續調查還有「匯率操縱」項目，一般會參考美國財政部的三項量化指標，包括對美貿易順差、經常帳順差，以及單邊干預匯市。

