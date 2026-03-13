政院：早有掌握 鞏固ART有利基礎

行政副院長鄭麗君（左）強調，上階段談判的成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎。（資料照）

美方公布前已知會我方 301調查議題在協定中多有共識

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國貿易代表署（USTR）於美東時間十一日宣布依「一九七四年貿易法」第三〇一條款，對中國、歐盟、南韓、日本、印度、台灣等十六個主要貿易夥伴啟動調查。對此，行政院副院長鄭麗君昨在院會中表示，我方與USTR及商務部均保持密切聯繫溝通，已進行多次視訊會議，美方也在公布三〇一調查前知會我方，相關發展我政府早有掌握與準備。

鄭麗君：將充分反映

先前談判成果

鄭麗君強調，我方政府認為，上階段談判的成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎，三〇一條款可能納入調查的多項議題，在台美對等貿易協定（ART）中已有共識，我方相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前的談判成果，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

請繼續往下閱讀...

行政院長卓榮泰指出，主責對美談判的鄭麗君昨已再度召集談判團隊及相關部會，就三〇一調查開始後的事項預作準備；而努力會留下美麗足跡，過去台美談判已達到一定成果，美方也會把ART作為未來三〇一調查對應的一些條件與基礎，「我們已經取得相對比較有利的地位」。面對接下來的調查，政府會把對我國最有利的、對產業最有利的整體利益全面守住，守住我國應該有的產業發展機會。

鄭麗君指出，一如我方政府所掌握，這是美方因應最高法院判決，繼一二二條款暫時性關稅措施後，重建制度性關稅措施的替代性法律途徑。這段期間，我方政府第一時間已向社會說明美方關稅政策未來可能發展，包括一二二條款及三〇一條款。此外，我方也與USTR及美國商務部保持密切聯繫溝通，並進行多次視訊會議，雙方都表達希望鞏固談判成果，不論是ART或「台美投資合作備忘錄（MOU）」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法