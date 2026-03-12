法說會速報》奇鋐去年大賺近5股本 今年將逐季成長／和碩今年業績挑戰雙位數成長╱中美晶打入低軌衛星市場

奇鋐昨日舉辦法說會。圖為董事長沈慶行。（記者歐宇祥攝）

奇鋐去年大賺近5股本 今年將逐季成長

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠AI需求，散熱大廠奇鋐（3017）2025年營收、獲利創新高，全年稅後淨利191.86億元，每股稅後盈餘（EPS）49.17元。展望今年，奇鋐昨指出，為因應AI需求，將大幅擴產，水冷散熱營收比重將持續上升，看營運有望逐季成長。

奇鋐去年以伺服器產品占總體營收比重52%最高，其中又以GPU占比70%居多、ASIC則占20至30%，在各項專案都追求50%市占，下半年至明年ASIC比重將持續提升；另在產品組合中，去年則以散熱產品占比57%、機箱產品占比18%，看今年機箱產品線成長性最強。

奇鋐表示，今年將大幅擴大中國、越南產能，至今年下半年，水冷板產能將達每月100萬組、擴張5倍，分歧管則為每月7000單位，機箱為60萬單位，今年資本支出為150億元，明年將提升到170億元。

和碩今年業績挑戰雙位數成長

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器與邊緣人工智慧（Edge AI）需求持續升溫，電子代工大廠和碩（4938）昨日在法說會指出，今年AI伺服器出貨將10倍數成長，帶動整體營運呈現逐季走升態勢，全年業績有望較去年高個位數至雙位數成長。

和碩表示，今年第1季仍受傳統淡季影響，個人電腦與筆記型電腦出貨預估將呈現雙位數季減，但第2季在人工智慧個人電腦與新專案帶動下將逐步回升；伺服器業務則維持穩健動能，預期第2季開始走強，下半年成長力道將更加明顯。

和碩今年AI伺服器成長主力為GB系列平台，包括GB300產品，未來毛利率有機會逐步改善，德州新廠預計本月底完工，將於近期開始投產。全年資本支出預計維持約3億至3.5億美元水準，主要用於設備投資。

中美晶打入低軌衛星市場

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能廠中美晶（5483）昨日召開法說會，面對市場傳出中美晶去年已順利進入美國低軌道衛星市場、模組開始出貨，董事長徐秀蘭表示，中美晶持續拓展太空應用市場，特別是低軌道衛星（LEO）領域，預料隨著產業快速發展，低軌衛星應用需求續增。

她解釋，低軌衛星對太陽能電池材料的可靠性、耐久性與長期穩定性要求極高，因此產業進入門檻相當高，中美晶是以自有材料技術與PERC（鈍化射極與背面太陽電池）製程為基礎，透過自主開發的背接觸電池設計，降低太空輻射造成的效能衰退，強化產品在太空環境中的穩定性，相關產品正配合客戶進行終端應用驗證逐步推進導入，已成功切入海外市場。

徐秀蘭指出，中美晶將續推資源整合發揮集團綜效，透過策略投資與事業布局，擴大半導體、車用電子元件及再生能源三大產業生態系。

