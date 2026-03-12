環球晶：12吋滿載 8吋急單續增

環球晶董事長徐秀蘭。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨指出，AI相關應用是半導體主要成長動能，非AI領域包括電源管理、車電及工業應用經歷庫存調整後，也出現初步復甦，目前環球晶12吋矽晶圓產能近滿載，8吋需求則持續增加，預期今年對矽晶圓產業是溫和成長年，價格也將逐步改善，環球晶美元營收將與去年持平或小幅成長。

環球晶昨召開法說會，針對中東戰事的局勢發展，徐秀蘭認為，包括地緣政治緊張、關稅政策、匯率波動等，都可能對運輸、能源成本及整體消費趨勢帶來更廣泛的影響，公司會持續密切觀察市場長期動能的變化，作出因應對策。中東局勢方面，公司已先調整物流策略，避開高風險路線，並對關鍵材料庫存進行盤點，目前材料庫存充足，對晶圓出貨及營運並沒有造成影響。

展望今年，徐秀蘭表示，她對今年市場環境維持審慎樂觀看法，儘管有些客戶還持續消化庫存中，但整體市場已逐漸看到一些正面訊號，只是全球總體經濟環境還存在不少不確定性。環球晶已完成認證的12吋先進晶圓產能滿載，6吋與8吋矽晶圓產能利用率隨需求增加也漸回升，這代表成熟製程需求逐步改善中；特殊晶圓的氮化鎵（GaN）產能持續滿載，預計新增30%產能也已獲客戶簽約，碳化矽（SiC）產品急單需求持續增加，並積極推進到12吋。

環球晶在美國德州、義大利與日本等地持續推進擴產計畫，徐秀蘭表示，隨著主要擴產專案完成，今年資本支出預期將比去年下降，公司營運重心將由產能建置轉向量產、出貨成長，隨新產能逐步開出，將會逐漸貢獻營運。

