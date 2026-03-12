財經青紅燈》比戰爭更可怕是無知

中東戰火持續（見圖），近來中國社群平台微博、抖音等，出現大量假訊息。（路透檔案照）

中東戰火持續，金融市場被各類訊息轟炸到七葷八素，而目前戰況明顯向一方傾斜，但網路仍有不少中共小粉紅、台灣親中名嘴，不顧現實

依然硬拗大量「認知偏誤」、甚至「反智」觀點，大拍習近平「東升西降」馬屁。其實，比戰爭更可怕的是無知；好險，多數台灣人這次又通過了智力測驗。

近來中國社群平台微博、抖音等，出現大量美國林肯號或其他航母遭重創或擊沉合成圖，且快速散布到境外Tik Tok（抖音）、Threads等社群平台；就算被驗證是假訊息，繼續硬拗是擊沉了又「浮起來了」。

而靠台灣生養、心向祖國的親中名嘴，主要論點是伊朗不還手，是因為有「大局觀、戰略定力」，就算伊朗還手，那就改說「中東覺醒」。還牽拖50年前的越戰，瞎掰伊朗與其扶植的胡塞武裝、真主黨等，光靠著地道與不怕死，就能拖垮美以聯軍；這根本就昧於地緣政治現實與軍事武器迭代進步，真令人懷疑，這些名嘴是否是吞了上世紀中共領導人毛澤東的口水，還沉溺在所謂「人民戰爭」幻覺中，擺明就是犧牲老百姓沒關係、神權或獨裁政權別垮就好。

其實，台灣部分親中名嘴不少與中國影音平台合作，他們心知肚明是假話、但唯有「東升西降」這種美國垮了的敘事，才能吸引境外高點擊與分潤，因此樂此不疲的睜眼說瞎話。

可悲的是，這種虛假訊息在台灣深藍或紅統同溫層不斷轉傳，進而形成訊息繭房。若是因憎惡民進黨、討厭美日，只被動接受訊息而自嗨，在民主台灣是個人自由選擇；就怕盡信假訊息、影響投資策略，拿真金白銀去追隨這些造謠者，那比戰爭更可怕的就是無知！好險，這在台灣只是少數人。

（高嘉和）

