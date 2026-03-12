台驊︰中東戰事若拉長 歐洲線運價走高

台驊總經理顏益財表示，中東戰事恐引發「紅海危機2.0」，若戰事拖 長，歐洲線運價將走高。 （陽明提供）

法說會示警︰恐上演「紅海危機2.0」 關鍵期是3月

〔記者王憶紅／台北報導〕貨攬業者台驊（2636）總經理顏益財昨指出，美以伊戰爭對航運市場的影響可視為「紅海危機2.0」。他分析，美伊戰事主要影響中東、印巴航線，戰爭若持續下去，在塞港日益嚴重下，歐洲線運價會持續走高，而美國線合約價的擬定也因中東戰爭而尚未出爐；預期3月是關鍵期，若戰事時間拖長1個月以上，可能上演「紅海危機2.0」。

台驊昨日舉行法說會，顏益財說，中東戰爭爆發後，船舶無法通過紅海往地中海方向走，中東、印巴雙線告急，導致部分從中東出發的船，要靠向印度西岸，造成港口大塞，部分則必須繞道南非好望角，航程要多花10-15天；目前歐洲2個最大的轉運港，荷蘭阿姆斯特丹港、德國漢堡港等，已開始塞港，以貨櫃載運量而言，約影響全球5-10%左右的運力。

請繼續往下閱讀...

顏益財說，在塞港的同時，德國鐵路公司又在罷工，恐導致內陸運輸也停擺，供應鏈會從原本30天延到45天才能提貨，影響貨櫃調度；若情況持續2個月以上，亞洲地區就會出現「缺櫃」情形，遠東到歐洲線運價就會走揚。時間如果續拉長，則又要擔心引發的通膨，可能會造成需求下滑。

除歐洲線外，顏益財指出，每年泛太平洋海運大會（TPM）召開後，遠東到美國線當年度的合約價多有定案，但今年因中東戰爭，變數較多下，大通路商雖想砍價，但航商不讓價，因此目前美國線長約價沒有結論，預計最晚4月長約價才會拍板，預估簽約價大約較去年成長15%-20%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法