第2大漲點》股王信驊領軍 破萬元／台股飆1342點 冠亞股

台股加權指數大漲1342.32點，創史上第2大漲點，收在34114.19點並收復各均線。 （資料照）

台股喜迎37千金 創新高

〔記者卓怡君／台北報導〕能源市場劇烈波動，牽動全球金融市場，美股4大指數前天漲跌互見，不過隨著油價大跌，加上台股近2日融資餘額大減，甲骨文財測報喜，外資轉賣為買，台積電（2330）滿血復活，昨日股價大漲90元，率領台股展現強勁反彈力道，市場氣氛轉佳，高價股滿天飛舞，股王信驊（5274）收盤股價首度站上萬元大關，10檔千金股亮燈漲停，更新增3檔千金股，台股喜迎37千金，千金股檔數創下新高紀錄。

台積電滿血復活 大漲90元

此外美光大漲，加上三星可能罷工，催化記憶體未來漲價想像，記憶體族群重獲買盤，加上矽光子、低軌衛星、散熱等族群全面噴出，加權指數終場大漲1342.32點，創史上第2大漲點，收在3萬4114.19點，成功收復各均線，惟成交量縮至6913億元。

國票證券指出，受美伊戰爭影響，近期台股隨國際股市震盪幅度明顯加大，然而觀察市場高度恐慌氛圍下，本週一放量收了帶長下影線的K棒，顯示低檔已有買盤開始進場承接，同時融資大減，有助於籌碼進一步沉澱。整體來看，戰爭對市場影響正在減緩，若後續戰事未再擴大，指數有望以本週一低點作為支撐，逐步收復失土。

統一證券表示，近期多空雙方激烈交戰，技術面RSI指標已經率先出現轉折向上的訊號，意味著在量縮之際，大盤有機會在此構築短底，但後續必須補量，才能有效化解上檔套牢籌碼的壓力。

3大法人昨同步站在買方，合計買超517.8億元，其中外資買超371.8億元、投信買超38.2億元、自營商買超107.7億元；外資台指期淨空單昨增加4102口，累積外資台指期淨空單約4.09萬口。

