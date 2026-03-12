AI帶動 台經院製造業燈號轉綠

台經院昨公布一月製造業景氣燈號，由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕受惠AI（人工智慧）與高效能運算等應用需求持續強勁，台經院昨公布一月製造業景氣燈號，由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈，終結連四顆黃藍燈。

觀察一月全球製造業PMI表現，台經院表示，中國PMI雖較上月略為惡化，所幸美國及日本PMI皆出現改善並站上榮枯線之上，反映全球製造業動能已有回升跡象。

國內製造業方面，台經院表示，一月製造業景氣信號值較上月明顯增加，主因是AI與高效能運算需求持續強勁，加上去年一月適逢農曆春節基期較低，使出口、外銷訂單與生產指數年增率均明顯提升，帶動需求面及原物料投入面指標表現，推升整體製造業景氣燈號由代表低迷黃藍燈，轉為持平的綠燈；與此同時，非AI相關產業復甦步調仍較為溫和，抵銷部分景氣回升幅度。

台經院表示，整體製造業景氣信號值由去年十二月的十二．四九分，增加一．三二分至今年一月的十三．八一分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈，一掃連續十個月的低迷黃藍燈或衰退藍燈階段。

展望未來，台經院表示，二月底爆發的伊朗戰事恐推升國際能源價格，並增加全球航運與供應鏈不確定性。但對台灣而言，AI、高效能運算及雲端資料服務需求仍將持續支撐半導體與資通訊供應鏈的表現。

