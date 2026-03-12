戰事影響有限 機械業看好10％成長

今年機械業出口與產值可望維持成長5～10％。（資料照）

盼ART有利條件儘快落實

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會理事長莊大立昨坦言，雖擔心中東戰爭干擾全球能源、運費價格，但目前僅影響部分中東市場，對整體機械業衝擊有限，而從鑄件廠、加工廠、控制器等業界回饋觀察，需求逐步回溫，預估今年機械業出口與產值可維持成長五到十％；他期盼台美貿易協定（ART）能夠儘快落實，且匯率不要「暴起暴落」。

莊大立指出，中東戰爭難免有影響，主要是預期心理造成投資觀望、下單就會遲疑；但目前來看，不管是能源價格或運費波動，對機械業衝擊相對有限，主因是機械業出口非洲或中東地區占比較低，且因用電量不會太多、占成本比重不高。

對於ART原本談成十五％稅率且不疊加，但川普的對等關稅遭美國最高法院推翻。莊大立說，當然希望關稅越少越好，以樂觀一點角度，只是回到原點，競爭回到最剛開始的狀態，但業界更期待政府積極爭取ART有利條件可以恢復。

根據統計，去年機械出口金額九九一二億元、產值一．二七兆元。莊大立指出，今年出口、產值目標仍看增五到十％，主要是鑄建廠、控制器廠商都有回報接單狀況優於去年；但他也重申，機械產業生產週期長，要提前備料生產，訂單週期也長，廠商只盼環境穩定，匯率不要暴起暴落，觀察新台幣最近與競爭對手國匯率比較，並沒有相差太多。

美國已連續兩年成機械業外銷最大市場。莊大立分析，中國內需有支撐，仍有一定動能，反而是歐洲因烏俄戰爭、汽車產業景氣等因素，外銷相對疲弱；而半導體、機器人、軍工等仍是台灣機械發展機會，機械業出口第一的檢量測設備，就因半導體而帶動，無人機則可瞄準非紅供應鏈市場，包括馬達、感測器零件等，另機器人發展趨勢對金屬加工與零組件廠也有新機會。

