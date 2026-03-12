黃仁勳：AI像「五層蛋糕」還需數兆美元建構

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在輝達的官方部落格發文，將AI比喻為「五層蛋糕」，直言AI是必要的「基礎設施」。（資料照）

能源是一切基礎 晶片決定擴展速度 基礎設施架構AI工廠

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳十日罕見在輝達的官方部落格發文解釋AI是什麼，更將AI比喻為「五層蛋糕」，直言AI是必要的「基礎設施」，而這項建設才剛剛開始，目前僅投入數千億美元，仍有高達數兆美元規模的基礎設施尚待建構。

文章指出，AI是塑造當今世界最強大的力量之一，AI只是一款聰明的應用程式或是單一模型，且像電力和網路一樣，是不可或缺的基礎設施。AI的運作依賴硬體、能源和經濟體系，AI將轉化為可大規模運作的智慧能力，每家公司都會使用AI，每個國家也會建構AI。

黃仁勳表示，從產業的角度來看，AI可被拆成五個堆疊的架構，從底層到最上層依次為能源、晶片、基礎設施、模型和應用。

文章指出，能源是一切的基礎，即時生成的智慧基本上都是能源轉換為運算能力的結果，電力供應也成為限制智慧產量的根本約束。再來是晶片，這些處理器被設計來高效地將能源轉換為運算能力，晶片的進步決定了AI的擴展速度和智慧生產成本。

模型理解多種資訊 應用創造經濟價值

第三層為基礎設施，涵蓋土地、電力輸送、散熱、建造、網路，以及將數萬個處理器整合到單一機器中的系統，這些系統就是AI工廠，其設計目的非儲存資訊，而是製造智慧。

再來是模型，AI模型能夠理解多種資訊，語言模型只是其中一類。最頂端則是能夠創造經濟價值的應用領域，例如藥物研發平台、工業機器人、法律輔助系統和自駕汽車等。

黃仁勳指出，這就是「五層蛋糕」，每個成功的應用都會牽動到下方的每一層，直到維持其運作的電力來源，每一層都與其他層相互強化；他認為AI建設才剛開始而已，目前已經投入數千億美元，還有數兆美元的基礎設施尚待建構。

文章最後提到，AI正在提升整體知識經濟的生產力，這正是AI基礎建設規模如此龐大，且同時觸及如此多的產業，不會侷限於單一國家或單一產業，每家公司都會使用AI，每個國家都會建構AI。

