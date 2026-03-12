攜手印度 美建50年來首座煉油廠

美國總統川普指出，印度億萬富豪安巴尼的信實工業將斥鉅資在美國興建50年來第一座煉油廠。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十日指出，印度億萬富豪安巴尼的信實工業（Reliance Industries）將斥鉅資在美國興建五十年來第一座煉油廠。他在平台「真實社群」發文說，「這是歷史性的三千億美元協議，是美國史上最大筆投資」。

川普感謝印度最大私人能源公司信實工業「所作的這項鉅額投資」。根據倫敦證券交易所集團（LSEG），信實工業市值二〇六〇億美元，在印度古吉拉特邦賈姆訥格爾市擁有全球最大煉油廠。

川普指出，這座位於德州布朗斯維爾港（Brownsville）的新煉油廠，將「強化我們的國家安全、提高美國能源生產，並帶來數十億美元的經濟效益，並將是全球最乾淨的煉油廠」。

該煉油廠旨在百分百處理美國頁岩油，並由「美國優先煉油公司」（America First Refining）開發。這家新創公司聲明說，該煉油廠預定日產十六．八萬桶原油，將抵銷與印度的三千億美元貿易逆差。

該公司創辦人兼總裁卡爾斯（John V. Calce）說，「這是半世紀以來，美國將首次興建一座專為美國頁岩油設計的新煉油廠」。美國優先煉油公司預定今年第二季進行動土，並已與信實工業簽署售油協議，為期二十年。墨西哥灣沿岸許多煉油廠無法處理頁岩輕質低硫原油，過去四十年，這些煉油廠主要處理低成本的重質高硫原油。

川普宣布該消息的時機，正值美國駕駛人對於中東戰火爆發以來的油價飆漲苦不堪言之際。川普正權衡平抑油價的可能方式，包括釋出戰略石油儲備，以及軍事護送油輪通過荷姆茲海峽。

路透報導，一些分析師對於墨西哥灣沿岸興建新煉油廠的必要性感到質疑，美國最大十家煉油公司中有八家位於該處。Refined Fuels Analytics公司董事總經理奧爾斯說，「川普政府這類初步聲明往往誇大其詞」。

