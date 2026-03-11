加速降低倚中 印度製iPhone年增53％

蘋果加速將生產線移出中國，去年印度iPhone生產量大增約53％。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕蘋果去年印度iPhone生產量大增約五十三％，每四支iPhone手機就有一支是「印度製造」，凸顯蘋果加速將生產線移出中國，以規避美國對中國進口產品課徵的高額關稅。

彭博報導，知情者透露，二〇二五年蘋果約五五〇〇萬支手機在印度組裝，前一年約三六〇〇萬支；蘋果每年全球生產二．二億至二．三億支手機，相關數據顯示，「印度製造」在總產量中占比迅速成長。

報導指出，近幾年來，在印度總理莫迪積極將印度打造為世界工廠，推出一連串製造獎勵措施下，蘋果加速在印度擴張；相關補貼彌補製造商在印度面臨的結構性成本劣勢，例如欠缺像中國的完整供應鏈及物流挑戰。

儘管如此，在印度電子產品的組裝與元件製造成本仍高於中國與越南，這促使蘋果、三星電子等其他大廠尋求印度政府更多支持。這些外企正與新德里展開新一輪獎勵磋商，才能支持出口成長；印度目前的手機生產補貼將於本月底到期。隨著美國最高法院推翻衝擊中國的部份關稅，印度必須加快腳步，以保持競爭力。

蘋果目前在印度組裝最新iPhone十七手機全系列產品，包括高階的Pro與Pro Max型，其在印度的供應商包括鴻海、塔塔電子與和碩；蘋果也在印度當地銷售與組裝出口iPhone十五、iPhone十六等舊款手機。

印度製造比重上升凸顯蘋果長期的供應鏈策略，亦即建立iPhone第二個主要生產基地，以滿足全球需求。蘋果正深化印度在地供應商的夥伴關係，以生產包括鋰離子電池、蘋果手錶、手機外殼及AirPod等配件。

