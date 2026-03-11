油價雲霄飛車 上沖下洗約40％

國際油價飆升，美國總統川普週一表示，考慮解除與石油相關的制裁等措施來緩解油價。（彭博）

川普信心喊話 布蘭特期油回跌至93美元

〔編譯盧永山／綜合報導〕鑒於美國與伊朗的戰爭已導致國際油價飆升，並帶來龐大的政治和經濟壓力，美國總統川普週一表示，伊朗戰爭將「很快」就結束，將派遣軍艦護送通過荷姆茲海峽的油輪，並考慮解除與石油相關的制裁等措施來緩解油價。週二國際油價從前個交易日的破百美元重挫，布蘭特原油價格跌破九十四美元，西德州中級原油跌至九十美元附近。

川普指出，他不認為這場戰爭會在本週結束，但堅稱美國的軍事行動進度超前，希望化解投資人對於能源價格日益增加的擔憂，並矢言若伊朗干擾石油供應，將對伊朗發動規模更大的空襲。

川普同時表示，他可能取消一些與石油有關的制裁措施以降低油價，但未提供具體細節，僅坦承他週一早上已致電俄羅斯總統普廷討論此事。俄羅斯的石油業已面臨多種制裁措施，包括原油價格設定上限，美國也制裁該國兩大石油生產商，以阻止該國取得石油收入來繼續對烏克蘭發動戰爭。

此外，川普也思考其他選項來抑制伊朗戰爭爆發後飆高的石油和汽油價格，包括派遣軍艦護送通過荷姆茲海峽的油輪、釋出戰略儲油、暫停徵收聯邦汽油稅，美國財政部介入石油期貨市場等。

美國財長貝森特先前也曾說，美國應取消對俄羅斯石油的更多限制；上週美國已經暫時允許印度煉油廠購買更多俄羅斯石油。

週二原油價格一度暴跌約十％，之後跌幅收斂至約五％，其中布蘭特原油期貨價格下跌五．九％至每桶九十三．一五美元，西德州中級原油期貨價格大跌四．九％至每桶九十．一美元；週一這兩個指標油價都一度急漲三十％，逼近每桶一二〇美元，主要因為荷姆茲海峽幾乎被封鎖，迫使波斯灣多個產油國宣布減產。

專家︰恐慌性賣壓恐再現

但分析公司Vandana Insights創辦人哈利（Vandana Hari）表示，川普說伊朗戰爭將會很快結束，很難成為油輪能再度正常進出荷姆茲海峽的保證，由於伊朗發出聲明強調，與以色列、美國斷交的國家船隻才能自由進出荷姆茲海峽，投資人可能出現恐慌性賣壓。

