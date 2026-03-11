因應AI產業需求 興達燃氣機組擬延役

台電昨召開「興達電廠二期更新改建計畫」環評前公開會議，現場座無虛席。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕AI（人工智慧）、半導體等高科技產業進駐高雄，導致用電需求大增，台電提出興達電廠二期更新改建計畫，規劃在電廠既有露天煤場新建二部總裝置容量二八〇萬瓩以下的新燃氣複循環機組，預計二〇三二年起陸續供電，並延役現有五部舊燃氣機組至二〇三七年；台電昨召開環評前公開會議，但遭永安及茄萣居民表達反對立場。

台電簡報強調，二期二部燃氣機組主設備工程是在既有的露天煤場進行，不涉及海事工程和周邊濕地，對生態影響輕微；鄰近住家側將加裝隔音帆布，減少噪音振動，整體空污不增量。

台電副總經理鄭慶鴻說，興達一期新燃氣機組一號機已興建完成並運轉，二、三號機尚在興建中；台電為確保穩定供電，才會在一期工程尚未全部完工，就提出二期更新改建計畫。

但永安地區里長、居民和漁會都表達反對立場，揚言不要回饋金，也不同意二期計畫。

高市環保局副局長黃世宏表示，興達二期計畫完成後，全廠發電量達六二〇億度，台電在高雄三個廠發電量將達九二〇億度，台電應提出區域供電平衡及必要性說明，對各縣市新增電廠供電情況進行審慎評估；另二期計畫對新建機組延宕造成的發電量及污染排放情形、防治作為，台電應有完整說明。

台電表示，興達電廠既有五部燃氣機組近年已積極完成空污減排，氮氧化物排放量大幅降低超過五成，火力電廠空污排放量減幅近七成；對於興達二期計畫，將在環境影響說明書中完整說明新機組上線及既有燃氣機組延役的必要性，並將針對空污進行模擬及評估，確保供電穩定並兼顧高雄環境空氣品質。

