反制一帶一路 國合會發債擴海外布局

國合會正準備發行永續發展債券，為海外投資計畫籌集資金，以對抗中國的外交孤立。（中央社資料照）

藉ESG永續債券籌資 結合科技優勢 提升經貿外交影響力

〔編譯魏國金、記者黃靖媗／綜合報導〕彭博報導，知情官員透露，台灣外交部負責國際援助的財團法人國際合作發展基金會（ICDF，國合會）正準備發行永續發展債券，為海外投資計畫籌集資金，以對抗中國的外交孤立。

對此，國合會昨證實，因應中國一帶一路、全球發展倡議對我國援外工作帶來的挑戰，國合會將發行ESG永續債券，增加整體資產規模；目前仍在規劃中，具體金額未定。

請繼續往下閱讀...

外媒則報導，發債初步規模相當於兩億美元（約六十三．五億台幣），可能以台幣計價；籌集的資金主要用於海外計畫，可能包括綠能基礎建設、再生能源、人工智慧（AI）運算中心，以及監測氣候變遷的遙測系統等相關計畫。

報導指出，一個新的海外投資融資來源將提供台灣更多經濟實力，對抗北京孤立台灣的企圖。台灣國合會首次嘗試進入債市，是台灣運用其經濟實力，擴大海外影響力的行動，加上其科技優勢，是台灣遏阻中國孤立並與其他國家交往的兩大利器。

國合會則回應，近年中國推出的一帶一路、全球發展倡議，都對台灣國際發展合作與援外工作帶來挑戰；在此背景下，總統賴清德提出「經濟日不落國」構想，外交部也推動「榮邦計畫」，以經濟發展合作回應理念相近國家的需求。但國合會現有資金規模有限，僅能因應既有業務資金需求；因此尋求提升投融資及多元籌資能力，包括發行ESG永續債券，以支援具永續發展目標的國際合作項目，加強與理念相近國家的合作，並協助串接潛力產業布局海外市場，提升我國經貿外交效能與影響力。

成立於一九九六年的國合會是援助台灣邦交國計畫的核心單位，主要聚焦於農業與醫療保健。近年其發展計畫擴大至AI應用等領域與台灣非邦交國，菲律賓是其中一例。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法