自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》最大黑天鵝

2026/03/11 05:30

自川普總統上任以來，從對等關稅、格陵蘭爭議到中東戰爭，川普儼然成為最大黑天鵝，不斷考驗投資人的心臟。（路透資料照）自川普總統上任以來，從對等關稅、格陵蘭爭議到中東戰爭，川普儼然成為最大黑天鵝，不斷考驗投資人的心臟。（路透資料照）

■鄭琪芳

隨著中東戰火升級，國際油價飆破每桶100美元，投資人憂心全球通膨再起，金融市場劇烈震盪，分析師警告「油價破百、股市重挫、恐慌指數飆升」3大黑天鵝來襲，市場最糟糕時刻可能尚未到來。事實上，這些「黑天鵝」均源自於美伊開戰，不論美國開戰的真正原因是否為對抗中國，自川普總統上任以來，從對等關稅、格陵蘭爭議到中東戰爭，川普儼然成為最大黑天鵝，不斷考驗投資人的心臟。

所謂「黑天鵝」，指「難以預測且影響重大的事件」。自川普重返白宮以來，對市場造成的震撼從未停止，2025年4月2日川普宣布對等關稅，造成全球股災，台股4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，國安基金緊急進場護盤。2026年2月28日美國對伊朗開戰，全球股市再度崩跌，台股3月4日重挫1494點、創史上第3大跌點，3月9日再跌1489點、為史上第4大跌點；而在川普暗示伊朗戰爭可能快結束下，台股昨反彈661點，金融市場上沖下洗幾乎快成常態。

不過，誠如股神巴菲特所言「別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼」，不少投資人在股市重挫時逢低進場，例如3月4日台股暴跌1494點，集中市場成交量達1兆325億元；3月10日台股反彈661點，投資人反而觀望，成交量降至7028億元。確實，目前台灣經濟基本面佳，後市仍看好；但川普這隻最大黑天鵝不斷飛舞、地緣政治風險迭起，不確定因素太多，加上台股處於高檔，投資人逢低布局時也應考量相關風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財