盤勢分析》台股順勢修正 預留下波多方攻勢空間

台股昨止跌反彈、開盤大漲逾千點，記憶體、載板等類股紛紛走強。 （記者田裕華攝）

受美國總統川普表示美伊戰事接近尾聲影響，美股四大指數收紅、亞股也跟著狂飆，昨日台股止跌反彈、開盤大漲逾千點，記憶體、載板等類股紛紛走強，不過，由於中東戰事尚未真正終結，盤中追高意願不足，終場加權指數上漲661.45點、以3萬2771.87點作收，成交量約7282億元。

觀察三大法人動向，外資昨賣超縮減至251.57億元、自營商賣超34.66億元，投信持續買超127.81億元，三大法人合計賣超逾158.4億元；外資台指期淨空單昨日大減3606口，累積外資台指期淨空單約3.68萬口。

野村投信表示，地緣風險仍可能壓抑本益比擴張，而台灣AI出口動能強、內需在關稅不確定性緩解與財政措施下回溫，在高基期下，出口年增率到年中可能放緩，投資操作需回到個股獲利確定性，中長期仍看好AI帶動的半導體、傳輸與散熱需求。

聯邦投信指出，受中東衝突與油價震盪衝擊，台股近期盤中劇烈波動，權值股首當其衝，儘管地緣政治風險推升通膨疑慮，但台灣經濟具備低能源權重優勢，且1月外銷訂單展現強勁成長，顯示基本面依然穩健，在避險情緒升溫之際，逢低進場市值型ETF是最佳選擇。

元大投顧分析，台股原本因正乖離過大及融資水位過高有回檔整理風險，藉由美伊衝突順勢修正，也算為下一波多方攻勢預留空間，持續看好包含電源供應、伺服器用PCB、銅箔基板、封測及散熱等產業龍頭，在輝達GTC大會即將開幕的利多題材下，有望成為法人逢低布局的標的。（記者張慧雯）

