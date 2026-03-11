華碩：記憶體缺貨恐持續2年

華碩昨日召開法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠華碩（2357）昨召開法說會，華碩去年營收與獲利同創新高，全年每股稅後盈餘（EPS）達60元。展望第一季，華碩共同執行長許先越表示，上游記憶體廠產能增加速度慢，新產能最快2027年年底才會出來，預計記憶體缺貨將持續兩年，目前正和上游記憶體供應商洽談3~5年的MOU（合作備忘錄），希望讓料件價格維持一定水準，現階段記憶體價格已漲逾100%，原有記憶體庫存用完後，將會針對終端產品進行漲價，保有一定獲利能力。

AI伺服器今年營收成長50~100%

華碩共同執行長胡書賓強調，雖然今年面臨記憶體漲價等各種壓力，但在高階產品比重逾60%、AI伺服器營收可年增50%~100%支撐下，全年營收與獲利將可展現穩定且優於業界的成長。

許先越指出，不僅記憶體漲價，CPU（處理器）也漲價，華碩努力強化供應鏈與庫存管理，提早對已知漲價的零組件多加備貨，去年第3季看到記憶體價格會上漲，就拉更多的料，但記憶體供應商供應相當吃緊，無法百分百滿足，僅可比既有的備料週期再多出數週，華碩只能盡量爭取貨料，預估今年全球PC出貨下滑10%~15%，華碩PC業務將力拚持平或小幅衰退。

華碩財務長吳長榮對今年毛利率與獲利正面看待，認為高階品牌與高階產品組合是華碩資產，產業逆風正可彰顯價值，供應鏈管理能力與夥伴關係也是華碩優勢，除了表現強勢的PC與板卡，AI伺服器顯著成長的動能持續，成為今年獲利主要支撐力量。

展望第一季，華碩預估，因傳統季節性因素，PC營收季減10%~15%，年增10%~15%；零組件季減10%~15%，與去年同期持平；至於AI伺服器扮演成長主力，季增50%~100%，年增4~5倍。

